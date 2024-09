Stephon Castle, un rookie qui possède l’ADN “Spurs”

Sélectionné en quatrième choix de la Draft NBA 2024, Stephon Castle devrait rapidement devenir un élément-clé de la reconstruction de San Antonio. Sur le terrain comme en dehors, dans son style de jeu comme à travers sa personnalité, l’ancien d’UConn correspond parfaitement à la culture Spurs.

Nous sommes le 26 juin 2024. Stephon Castle vient de se faire drafter par les Spurs et quelques minutes après avoir entendu son nom sortir de la bouche d’Adam Silver, le néo-rookie reçoit un appel FaceTime sur son portable. À l’autre bout du fil ? Victor Wembanyama en personne.

“Je veux te souhaiter la bienvenue mon frère, ce sera incroyable. Je suis tellement heureux de ce qu’on a fait (à la Draft). Je ne sais pas ce que tu ressens, mais je suis hyper excité à l’idée de commencer à travailler. Bienvenue à toi.”

Si Wemby est aussi excité de voir Stephon Castle débarquer à San Antonio, ce n’est pas par hasard.

Victor Wembanyama to Stephon Castle: "I'm so, so happy with what we did. I don't know how you feel, but I'm super excited to start working." (via Spurs IG) pic.twitter.com/12UwwhseZI

— Josh Paredes (@Josh810) June 27, 2024

Dans une Draft 2024 qui était très incertaine, les Spurs ont finalement jeté leur dévolu sur ce jeune guard de 19 ans formé à UConn. Les caractéristiques du bonhomme ? “Winner, team guy, two-way player, connector”… Voici autant de termes qu’on retrouvait sur les scouting reports de Stephon Castle au moment de la Draft. Peu importe ses limites actuelles au shoot, peu importe s’il n’est pas un athlète élite ou un scoreur prolifique, Castle cochait trop de cases pour qu’une franchise comme San Antonio ne le laisse filer.

Ce n’est un secret pour personne, chez les Spurs on aime tout particulièrement un certain type de joueurs : des gars qui font passer l’équipe avant leur personnalité ou leurs stats individuelles, des mecs capables de s’intégrer rapidement dans un collectif, des joueurs qui savent défendre, et des basketteurs qui ont conscience de ce qui est nécessaire pour gagner.

“I can’t wait to get out there”

Stephon Castle on the Spurs’ culture 🎥@Ticketmaster | #ad pic.twitter.com/Ub8j0oD3Xh

— San Antonio Spurs (@spurs) June 27, 2024

Stephon Castle sort d’une saison freshman à UConn qui s’est terminée en apothéose. Il a remporté le titre NCAA au sein de l’un des collectifs les plus dominants de l’histoire du basket universitaire, tout en brillant lors du Final Four. Castle a notamment inscrit 21 points en demi-finale tout en défendant le plomb, avant d’ajouter 15 unités dans le match du titre. S’il n’a pas été aussi régulier offensivement sur l’ensemble de la saison, il a été un membre clé des Huskies de Dan Hurley grâce à sa polyvalence, sa défense, et sa capacité à fluidifier le collectif.

“Ce gars-là est un vrai joueur de basket. C’est pas un tiktoker, il ne traîne pas sur les réseaux sociaux. Il joue au basket, il adore le jeu. C’est un gagnant, il est humble, et veut se faire drafter par une bonne franchise.” – Dan Hurley, coach d’UConn, avant la Draft NBA

Stephon Castle pensait probablement aux Spurs quand il parlait de “bonne franchise”. Car pour lui, passer d’UConn aux Spurs est une transition qui devrait se faire de manière assez fluide. Non seulement Castle se sent prêt pour la NBA, lui qui a été coaché par Hurley dans une équipe universitaire qui possédait des principes de jeu calibre NBA. Mais il pense aussi que Coach Hurley – hyper exigeant – l’a bien préparé pour Coach Popovich, et que la culture des Spurs a des points communs avec celle du programme d’UConn.

“D’un point de vue culture, aller d’UConn à San Antonio, ce ne sera pas un grand changement pour moi. J’étais là durant le process pré-Draft, j’ai compris qu’on bossait dur ici et que tout le monde était déterminé. J’ai hâte d’aller sur le terrain pour montrer ce que je peux faire.” – Stephon Castle

Comme tant de joueurs des Spurs avant lui, Stephon Castle est du genre à venir au gymnase, s’entraîner dur, puis rentrer à la maison. Les spotlights, les réseaux sociaux, tout ça c’est pas trop son truc. Ça tombe bien parce qu’à San Antonio ce n’est pas ce qui compte. Ce qui compte, c’est ce qu’il peut apporter au jeu et à la culture Spurs.

Sans forcément représenter le prospect qui prendra le rôle attitré de “Lieutenant de Victor Wembanyama”, Castle a assez de qualités pour aider le projet reconstruction des Spurs à vraiment aller de l’avant. Son ancien coach Dan Hurley n’a pas hésité à le comparer à Jrue Holiday pour ses qualités défensives, mais aussi sa capacité à jouer avec et sans ballon en attaque comme Jrue a pu le faire en Finales NBA contre Dallas. Une autre comparaison peut se faire avec Derrick White (sans le shoot) pour ses qualités de connecteur. Castle aura également le luxe d’apprendre sous la référence Chris Paul pour s’améliorer sur le rôle de meneur de jeu, ce qui devrait booster sa progression balle en main.

Stephon Castle summer league highlights? Sure

Hit the music.

Going to be a fun year to watch development of the talented San Antonio Spurs rookie pic.twitter.com/9slGT05ndh

— Tyler Rucker (@tyler_rucker) August 7, 2024

Si sa Summer League a été interrompue prématurément à cause d’une blessure au poignet, Stephon Castle a vite donné un aperçu de toutes ses qualités. Il a notamment profité de grandes responsabilités offensives pour s’illustrer (17,3 points de moyenne en 25 minutes, 18 tirs par match).

Au cours de sa saison rookie avec les Spurs, Castle aura moins la gonfle dans les mains et prendra probablement un rôle de connecteur plutôt que d’option offensive numéro 2, 3 ou 4. Mais de toute façon, ce n’est pas sa contribution au scoring qui devrait lui permettre d’avoir des minutes sous Gregg Popovich. S’il arrive à bien s’intégrer dans le collectif, s’il se montre polyvalent, et surtout s’il défend comme il sait le faire, sa place dans la rotation sera sécurisée. Stephon Castle s’imagine déjà faire des dégâts aux côtés de Victor Wembanyama dans sa moitié de terrain.

“Je pense que mes qualités défensives sur le ballon collent très bien avec sa protection du cercle. Vous savez, je suis quelqu’un qui défend sur le porteur de balle, et avec lui derrière moi pour protéger la peinture, je pense que ça va être choquant pour les attaquants adverses.” – Stephon Castle (via DIME)

Choquer les adversaires, voilà typiquement le genre de projet qui plaît à Victor Wembanyama, et qui explique probablement pourquoi le Français était tellement heureux de voir Stephon débarquer à ses côtés en juin dernier…

