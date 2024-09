Preview des San Antonio Spurs – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama qui passent sur notre radar, à l’occasion de l’an 2 de l’Alien. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des éperons texans !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

22 victoires, 60 défaites. Comme la saison précédente, mais avant-derniers de la Conférence Ouest et non pas derniers : il y a eu du progrès ! Plus sérieusement, il était attendu que les Spurs tankent encore une année supplémentaire, histoire d’accumuler du gros pick de Draft et commencer le rebuild pour de bon, avec calme et sérénité. Après un début de saison canon avec trois victoires et deux défaites (…), nos Spurs ont perdu 18 rencontres de rang, la plus grande série de défaites de leur histoire. Les marques ont été dures à trouver pour les Texans, mais la saison a finalement pris un tournant inattendu après All-Star break.

En effet, les Spurs ont acquis la moitié de leurs victoires après le match des étoiles d’Indianapolis. 11 wins en 27 rencontres, un Victor Wembanyama qui enchaîne les statement games et des repères qui commencent à se développer. Le repositionnement de Tre Jones à la mène donne une nouvelle dynamique à l’équipe, et les Spurs achèvent leur saison comme ils l’avaient commencé, avec trois victoires en cinq matchs. Cette équipe a prouvé qu’elle était capable d’accomplir de belles choses, et avec les additions de cet été, quelque chose nous dit que de très grands moments de l’histoire des Spurs pourraient intervenir dès cette prochaine saison.

Le marché de l’été

Ils partent : Dominick Barlow, Devonte’ Graham, Cedi Osman, Raiquan Grey

Dominick Barlow, Devonte’ Graham, Cedi Osman, Raiquan Grey Ils prolongent : Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili, David Duke Jr.

Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili, David Duke Jr. Ils arrivent : Stephon Castle, Chris Paul, Harrison Barnes, Riley Minix, Harrison Ingram, Malachi Flynn, Brandon Boston Jr.

L’été a été agité pour les Spurs, et dans le bon sens du terme. Stephon Castle semble être un partenaire idéal pour Victor Wembanyama. Un super meneur à développer sur le long terme, talentueux, bosseur et actif des deux côtés du terrain. Pour l’encadrer, deux supers vétérans rejoignent le Texas. Chris Paul et ses 19 années de bouteille ainsi qu’Harrison Barnes, lui qui est mine de rien présent dans la ligue depuis une douzaine d’années. Deux supers profils, quand on sait qu’aucun joueur des Spurs n’avait plus de neuf années d’expérience en NBA la saison passée.

On pourrait mentionner l’importantissime prolongation de Charles Bassey, l’arrivée d’Harrison Ingram ou le nouveau two-way contract de David Duke Jr. mais qu’on ne s’y méprenne pas, les moves les plus importants de San Antonio cet été ont bien été la Draft de monsieur Château et les arrivées des deux joueurs qui à eux seuls accumulent plus d’expérience que l’ensemble des titulaires des Spurs de la saison passée. “Roulez presque jeunesse” !

Le roster 2024-25 des Spurs

Meneurs : Tre Jones , Chris Paul, Malachi Flynn, Stephon Castle, Jamaree Bouyea (two-way), Malaki Branham

: , Chris Paul, Malachi Flynn, Stephon Castle, Jamaree Bouyea (two-way), Malaki Branham Arrières : Devin Vassell , Blake Wesley, Sidy Cissoko, David Duke Jr. (two-way)

: , Blake Wesley, Sidy Cissoko, David Duke Jr. (two-way) Ailiers : Harrison Barnes, Keldon Johnson, Julian Champagnie, Harrison Ingram (two-way), Riley Minix, Brandon Boston Jr. (two-way)

: Keldon Johnson, Julian Champagnie, Harrison Ingram (two-way), Riley Minix, Brandon Boston Jr. (two-way) Ailiers-forts : Jeremy Sochan , Zach Collins

: , Zach Collins Pivots : Victor Wembanyama, Sandro Mamukelashvili, Charles Bassey

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Le principal élément de doute pour les Spurs sur la prochaine saison, c’est le poste 1. A première vue, le poste de titulaire revient de droit à Chris Paul, mais avec un rôle de remplaçant qu’il a découvert la saison dernière et une quarantième année qui se rapproche dangereusement, CP3 ne serait-il pas plus utile en tant que sixième homme de luxe finissant les matchs ?

Pour le reste, nos Spurs ont quelques garanties dans le frontcourt où l’axe Keldon Johnson – Harrison Barnes – Victor Wembanyama est assez prometteur et devrait faire gagner quelques matchs aux Texans. Devin Vassell a toute une année pour confirmer sa belle montée en puissance, avec peu de concurrence sur le poste 2. On peut aussi souligner le fait que Sidy Cissoko a une chance de faire office de troisième de rotation aux postes 2 et 3. S’il confirme ses progrès, avec l’attachement que lui voue coach Popovich, Sidy pourrait bien avoir une place sur le long-terme dans l’effectif des gris et noirs.

Une petite vidéo en passant ?

Victor Wembanyama et Devin Vassell (voire Harrison Barnes et Keldon Johnson)

Pour bien introduire cette section, on peut vous dire que Victor Wembanyama en pick TTFL le premier soir de la saison, ça ne sera pas forcément déconnant. On s’attend à une très belle saison du Vic’, avec les passes de Chris Paul et le spacing de Harrison Barnes pour progresser. Devin Vassell aura aussi de bons coups à jouer, notamment les soirs où l’Alien est laissé au repos, tandis que l’on réservera Harrison Barnes voire Keldon Johnson pour les soirs où il n’y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent.

Infirmerie : le point sur les blessures

Il va falloir surveiller le pépin que Stephon Castle s’est fait au poignet lors de la Summer League. Il y a également de petites alertes aux pieds pour Keldon Johnson et Devin Vassell, un souci au genou chez Charles Bassey et une petite blessure à l’épaule pour Zach Collins. Pas de problèmes qui devraient empêcher les Spurs de démarrer au complet dès le mois d’octobre, même s’il est cependant important de notifier qu’entre Zach Collins, Devin Vassell qui a raté 46 matchs lors de la saison 2023, Chris Paul qui aime bien se blesser dans les moments cruciaux et Victor Wembanyama qui a un physique “à surveiller”, l’effectif de San Antonio peut facilement être sujet aux blessures. La prudence sera de mise tout au long de la saison pour ne pas que l’infirmerie se remplisse à un rythme ingérable.

Quels objectifs cette saison ?

Et si on visait le play-in pour le deuxième exercice de Victor ? Nous on dit que c’est jouable. Avec la montée en puissance de l’Alien, les ajouts malins de vétérans et la sélection d’un meneur prometteur, on peut mettre de beaux espoirs dans la saison des Spurs. On ne va pas se mentir, la profondeur n’est pas encore là et ça pourrait vite partir en sucette si plusieurs joueurs clés venaient à se blesser en même temps.

Chris Paul et Tre Jones en gestionnaires, Victor en mode boule de démolition, Devin Vassell, Jeremy Sochan et Keldon Johnson qui continuent sur leur lancée, un Zach Collins qui contribue en sortie de banc, ça peut faire une bonne petite équipe de basket. Surtout, les trois recrues phares de San Antonio sont des défenseurs capables. Et avec le V qui monte en puissance, il y a de quoi mettre à mal quelques attaques de NBA.

Le pronostic du rédacteur

36 victoires – 46 défaites Allez, première postseason pour Victor Wembanyama et les Spurs dès cette année avec une dixième place à l’Ouest. Cet effectif n’est pas le plus complet du siècle, mais il y a des (très) bons jeunes et des pièces qui vont bien ensemble autour d’un léviathan du basketball. Ça vaut bien une dixième place dans la jungle de l’Ouest, non ? Les Spurs devront rester sérieux tout au long de l’année sans se relâcher pour ne pas chuter au classement, et on sent qu’avec les anciens acquis pendant l’inter-saison, c’est tout à fait jouable. Cette équipe a le potentiel d’enchaîner quelques victoires et de passer devant quelques anciennes gloires de l’Ouest. Rendez-vous au Play-in tournament… ou pas !