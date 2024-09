On savait que les Nets avaient pour projet de retirer le maillot de Vince Carter, mais on se demandait toujours ce qu’attendaient les Toronto Raptors pour faire de même. La franchise canadienne a enfin décidé d’honorer celui qui a symbolisé la franchise entre 1998 et 2004.

C’est pas trop tôt !

Deux décennies après son départ de Toronto, Vince Carter vient d’apprendre qu’il aura son maillot retiré chez les Raptors. C’est prévu pour le 2 novembre prochain lors du match entre les Dinos et les Kings de DeMar DeRozan à la Scotiabank Arena (anciennement Air Canada Centre).

The Raptors will retire Vince Carter’s No. 15 when they host Sacramento on Nov. 2, sources tell TSN.

Nearly 26 years after scoring the first ever basket at Scotiabank Arena, VC will be the first player in the franchise’s 30-year history to have his jersey go into the rafters. pic.twitter.com/0YGEPSPTap

— Josh Lewenberg (@JLew1050) September 23, 2024

Vince Carter sera le tout premier joueur de l’histoire des Raptors à voir son maillot être retiré par la franchise. Quoi de plus normal pour celui qui a été la première grande star à porter le maillot de la franchise canadienne, apparue en NBA en 1995. Si on peut débattre sur l’identité du meilleur joueur all-time de Toronto (Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Kawhi Leonard), le plus impactant se nomme Vince Carter.

Avec ses dunks exceptionnels et ses cartons offensifs, Carter a fait des Raptors une équipe bien hype durant son passage au Canada. Ce n’était pas gagné pour une franchise d’expansion basée en dehors des États-Unis, mais “Half-Man Half-Amazing” a réussi à attirer les yeux des fans NBA du monde entier. Et pas qu’un peu. Sa masterclass au Slam Dunk Contest 2000 reste encore l’un des plus grands moments de l’histoire du All-Star Weekend NBA. “It’s over ladies and gentlemen ! It’s over !”

Sous son impulsion, les Raptors sont également devenus une équipe compétitive dans la Conférence Est, se qualifiant trois fois de suite en Playoffs entre 2000 et 2002, avec une demi-finale de conférence épique face aux Sixers d’Allen Iverson en 2001. Carter avait notamment planté 50 points dans le Game 3 de la série.

Sans Vince Carter, peut-être que les Raptors ne seraient plus à Toronto à l’heure de ces lignes. Rappelez-vous de ce qui est arrivé aux Vancouver Grizzlies, l’autre franchise canadienne des années 1990, qui évolue aujourd’hui à Memphis.

Vince Carter a tout simplement mis les Toronto Raptors sur la carte NBA, et a inspiré toute une génération de jeunes joueurs canadiens au début des années 2000. Si le Canada est devenu un vrai pays de basket depuis, c’est en partie grâce à lui.

Dossier maison : Vince Carter, une carrière en très haute altitude

Le départ controversé de Carter en 2004 explique probablement pourquoi les Raptors ont attendu si longtemps pour lui rendre hommage. Il y a vingt ans, VC avait quitté la franchise par la petite porte, demandant son transfert et bafouant ses derniers matchs sous la tunique de Toronto. Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis. Carter a réalisé la plus longue carrière pour un joueur NBA (22 saisons), les fans des Raptors l’ont globalement pardonné, et puis la franchise fête quand même ses 30 ans cette année.

Bref, l’heure est venue pour Vince Carter. Et puis ça aurait été un comble de voir les Nets retirer son maillot (cérémonie prévue pour le 25 janvier) avant les Raptors…

Source texte : TSN

