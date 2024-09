Selon Jayson Tatum, l’élimination des Nuggets par les Timberwolves en mai dernier a été le moment déterminant où il s’est dit que les Celtics pourraient être champions NBA.

Boston a abordé les Playoffs 2024 dans le costume de très grand favori. Ça, ce sont les conclusions qu’on en tire en tant qu’observateurs, mais dans la tête des joueurs à quel moment le déclic entre favori et futur champion se fait ?

Interrogé par Gary Washburn, Jayson Tatum a répondu à cette question :

“On me demande souvent “Quand as-tu su que vous alliez gagner le titre ?” Je réponds quand Minnesota a battu Denver. J’ai l’impression que Denver était la seule équipe qui pouvait rivaliser avec nous. Je pensais que nous allions jouer les Nuggets en Finales et que ça aurait été une belle série.” – Jayson Tatum

Dans sa citation, JT n’a pas totalement tort. La bande de Nikola Jokic est la seule équipe de toute la NBA qui est parvenue à remporter tous ses matchs contre Boston, la saison dernière (102 – 100 au TD Garden et 115 – 109 à la Ball Arena). Une croisade entre les deux équipes auraient certainement été une belle affiche, mais les Nuggets ont préféré se faire éliminer alors qu’ils menaient 3-2 face aux Wolves. Chacun ses priorités après tout.

Une déclaration qui corrobore avec celle de Joe Mazzulla. Le coach avait déclaré, il y a trois semaines, que la série contre Indiana fut la plus complexe. Aucun des deux représentants de Boston n’évoquent les Finals contre Dallas. Et pour cause ! Selon le numéro 0, le seul match offert aux Mavericks est lié au stress ressenti par les joueurs en vert au moment d’aborder le game 4, perdu de 30 points, ou peut-être à une envie de célébrer le titre à domicile, mais ça personne ne le dira jamais.

Dit autrement, les Mavericks n’ont pas pu rivaliser avec l’armada venue du Massachussetts, à l’image des autres équipes qui tombées sur le chemin des Celtics. Boston n’a lâché que trois matchs sur tout son run de Playoffs, une statistique qui démontre bien toute la domination dont ont fait preuves les hommes de Joe Mazzulla.

