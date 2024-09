Blessé lors des Playoffs et opéré de la cheville cet été, Mitchell Robinson ne sera pas sur les parquets pour le début de la saison régulière NBA le 22 octobre prochain. Il devra peut-être même patienter jusqu’en 2025…

Quand reverra-t-on Mitchell Robinson avec la tunique des Knicks ? Difficile de répondre à cette question mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas pour tout de suite.

Selon Ian Begley de SNY ainsi que Tim Bontemps d’ESPN, le pivot et les Knicks viseraient le mois de décembre voire janvier pour un retour sur les terrains. Le mot d’ordre : pas de précipitation après l’opération de cet été, pour un retour à 100% des capacités.

WOW 😳

Mitchell Robinson absent les « premiers mois » de la saison régulière ??

Avec des Knicks qui ont perdu Isaiah Hartenstein cet été ? C’est très chaud. https://t.co/2CxWqde4fO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 23, 2024

Mitchell Robinson sort d’une saison compliquée niveau blessures, lui qui n’a joué que 31 matchs en régulière. Le pivot de 26 ans a notamment manqué 50 rencontres consécutives entre mi-décembre et fin mars à cause d’une première opération à la cheville.

De retour en fin de régulière et participant aux Playoffs, Mitch est revenu à l’infirmerie après la série du premier tour entre New York et les Sixers de Joel Embiid. Il n’a joué que onze minutes face aux Pacers en demi-finale de conférence avant de déclarer forfait. Robinson s’est une nouvelle fois fait opérer de la cheville le 14 mai dernier.

Avec Mitchell Robinson potentiellement out jusqu’en 2025, les Knicks vont devoir faire avec les moyens du bord sur le poste 5. On rappelle qu’Isaiah Hartenstein – back-up de Robinson – a quitté la franchise cet été pour Oklahoma City. Ce sera probablement à Julius Randle d’assumer le poste 5, avec Precious Achiuwa, Jericho Sims, voire OG Anunoby dans un cinq small ball.

__________

Sources texte : SNY / ESPN

Vraiment un gros gros coup dur pour les Knicks.

Mitchell Robinson absent plusieurs semaines, déjà que t'es pas ultra solide dans ta rotation au poste 5, là tu perds ton titulaire…

De quoi tester des minutes avec Julius Randle ou Keita Bates Diop ? Precious ? Jericho Sims ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 23, 2024