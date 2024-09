Chris Paul, le meneur qui manquait tant aux Spurs ?

L’acquisition de l’été pour les Spurs, c’est donc ce satané Chris Paul. En galère de meneurs de talent pour l’année 1 du grand projet Victor Wembanyama, San Antonio a décidé de miser sur le profil du vieux père pour faire passer un cap à ses jeunes.

Il ne fait aucun doute qu’il y a encore trois ou quatre ans, cela aurait été le profil rêvé pour les Spurs, mais le fait est que CP3 n’est plus (du tout) tout jeune.

Le pari Chris Paul pourra-t-il tenir toutes ses promesses en permettant aux Spurs de gagner en ordre et en stabilité ?

Imaginez que vous avez les meilleures céréales jamais créées par l’être humain. Tout ce qu’il vous manque pour vraiment bien les déguster, c’est un peu de lait pour les sublimer. Malheureusement, il ne reste qu’une bouteille au frigo et l’étiquette a été arrachée. Maintenant vous ne savez pas si le lait a dépassé la date d’expiration. Prenez-vous le risque de gâcher un bol de vos précieuses céréales en y versant ce lait potentiellement périmé ? Ou décidez vous de manger vos céréales sèches ? C’est à peu près le dilemme qu’avaient les Spurs à l’intersaison, et les Texans ont décidé de faire confiance au laitier.

Vous avez sûrement saisi la métaphore filée. Les céréales c’est Victor Wembanyama, Chris Paul c’est le lait. Soyons honnêtes, le peak de Chris Paul c’était peut-être bien il y a… seize ans de ça. Entretemps, le Point God a très bien vieilli, mais cela fait quelques saisons qu’en termes de niveau, on constate une sacrée baisse. Mais les Spurs n’ont pas non plus besoin de Magic Johnson 1989 pour pairer avec Wemby. Avoir Christopher Paul dans le vestiaire, c’est déjà très bien en soi pour former les Tre Jones et les Stephon Castle. Et alors pour aller avec Victor Wembanyama…

Quand on voit le nombre d’intérieurs à peine potables qu’il a fait passer pour des eaux de source minérales, on est évidemment rêveurs à l’idée de constater ce que Chris pourrait faire de Victor Wembanyama. Et même en allant sur ses 40 ans, on se dit que le vétéran a les capacités de réaliser quelque chose d’assez formidable à côté de Victor.

Chris Paul:

12x All-Star. 22,288 PTS

11x All-NBA. 11,894 AST

9× All-Def. 5,682 REB

5x AST Champ. 2,614 STL

6x STL Champ. 200 BLK

How can you not name CP3 a top 4 PG All-Time? pic.twitter.com/m3pYLlj4ER

— CP3REGION (@cp3region) August 24, 2024

Peut-être en titulaire, pourquoi pas en sortie de banc, Chris Paul sait pourquoi il est là, et la raison tient en deux mots et 224 centimètres. Conscient de son rôle, expérimenté et professionnel, cela va être pour le moins intrigant de voir Gregg Popovich et monsieur CP3 coopérer, le temps d’une saison au moins. Chris Paul en est sûrement conscient, l’objectif c’est le play-in au moins. Les lobs pour Wemby seront foison. Quelque chose nous dit que l’ancien de New Orleans les verra à chaque fois, quelque chose nous dit que l’Alien les rattrapera à chaque fois. Chrissou, c’est sept passes décisives minimum tous les soirs, et dans son sommeil. Avec un grand type capable de tout rattraper, imaginez ce que ça pourra donner.

Oui, Chris Paul peut potentiellement changer drastiquement l’avenir de la franchise des Spurs en fonction de ce qu’il propose cette année, sur et en dehors du terrain. Retrousse tes manches CP3, il te reste une ultime mission avant de pouvoir raccrocher les crampons. Enfin les sneakers, mais ça rime pas sinon.