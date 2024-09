Toujours en quête d’une nouvelle équipe à un mois de la reprise du championnat, Harry Giles vient peut-être de trouver son bonheur. Le pivot s’est en effet engagé pour une saison avec les Hornets.

Ce n’est sans doute pas la nouvelle qui fera le plus de bruit, mais elle a au moins le mérite d’exister. Harry Giles rempile en NBA, en tout cas pour le moment. Après des expériences avec Sacramento, Portland, Brooklyn et plus récemment chez les Lakers, le pivot de 26 ans va avoir une nouvelle opportunité de faire sa place dans la Grande Ligue. Cette fois, ce sera du côté de Charlotte. En quête de viande dans une raquette qui semble pour le moment un peu légère, les Hornets prennent le pari Harry.

Free agent center Harry Giles has agreed to a one-year deal with the Charlotte Hornets, his agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management told @TheAthletic. The Duke alum and North Carolina native returns home for a chance to compete for a roster spot with the Hornets. pic.twitter.com/qAGnePDZPL

Dès son arrivée à Buzz City, Harry Giles devra batailler avec Nick Richards et Mark Williams pour des minutes au poste 5. Capable également de jouer ailier fort, l’ancien de Duke a montré quelques flashs assez sympas, notamment du côté de Sacramento et de Portland. Insuffisant toutefois pour se faire une place durable en NBA. Miné par les blessures et régulièrement baladé d’équipe en équipe, Harry a cette fois l’occasion de montrer ce qu’il vaut dans une franchise qui pourrait avoir besoin de lui. Pour cela, il va falloir convaincre, et dès les camps d’entraînement. Si les détails du contrat offert par Charlotte n’ont pas fuités, on imagine bien qu’il pourrait s’agir d’un contrat non-garanti, ou partiellement. A 26 ans, l’ancienne star de High Point pourrait donc bien avoir là la dernière occasion de faire son trou en NBA. Oui, déjà.