Ce week-end avait lieu le Pavlos Giannakopoulos Tournament, un nom qui vous dit probablement quelque chose. Comment ça, “non” ? Eh bien rien de plus simple. Prenez quatre des meilleures équipes d’EuroLeague désireuses de se fritter entre elles pour préparer la saison. Mettez-les à Athènes, dans un stade mythique à ciel ouvert. Ajoutez-y 42 000 personnes en fusion, qui hurlent à plein poumons. Même pas besoin de secouer, le cocktail est déjà explosif.

Connue et reconnue pour ses ambiances de feu, la Grèce a une nouvelle fois prouvé qu’elle savait accueillir. Le Pavlos Giannakopoulous Tournament, clin d’œil à l’ancien président du Panathinaïkos, est un tournoi de pré-saison organisé par le club grec, et regroupant quatre des plus gros noms de l’EuroLeague. Le Pana, évidemment, mais également le Partizan Belgrade, l’Anadolu Efes et le Maccabi Tel-Aviv. La crème de la crème en termes d’équipes donc, mais pas que. Car pour cet événement si particulier, le Panathinaïkos a vu les choses en grand et a décidé de faire s’affronter tout ce beau monde dans le légendaire Stade panathénaïque d’Athènes. Une arène historique à ciel ouvert, vieille de plus de 2 300 ans et capable de recevoir 40 000 personnes.

🔥🍀 Les fans du Panathinaikos mettent le feu en attendant leurs joueurs sur le parquet ! pic.twitter.com/y0yfD3tv3X

— SKWEEK (@skweektv) September 21, 2024

Si les tournois d’avant-saison en NBA sont souvent l’occasion pour nous de nous livrer à quelques hot takes parfois farfelues, eh bien notez qu’en Grèce, on ne déconne pas avec la pré-saison. Au contraire même. Samedi soir, ce sont plus de 42 000 fans, oui oui, quarante-deux mille, qui se sont rassemblés pour soutenir le Pana dans cette préparation. Des chiffres complètement fous, proches des plus grands records d’affluence de l’histoire. Plus fort encore, cette affluence constituerait même LA plus grande de l’histoire de l’EuroLeague depuis la mise en place du format actuel. Et comme à son habitude, pas question pour le public grec de s’être déplacé pour faire de la figuration, même pour des matchs amicaux. Mathias Lessort peut en témoigner, la ferveur grecque, ça fout des frissons.

Mathias Lessort makes an entrance and the crowd goes WILD ☘️@ThiasLsf | @Paobcgr pic.twitter.com/wSEYkwfrTx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 21, 2024

Côté terrain, le Pana s’est incliné face au Partizan (64-75), tandis que l’Anadolu Efes a écrabouillé le Maccabi Tel-Aviv un peu plus tôt dans la soirée (89-66). Ce tournoi aura également été l’occasion de revoir certains de nos Français rechausser les sneakers après un été olympique chargé en émotions. Parmi eux, Rodrigue Beaubois, Frank Ntilikina, Jaylen Hoard et bien évidemment Mathias Lessort, vainqueur de l’EuroLeague au printemps dernier. Blessé, ce dernier a tout de même insisté pour jouer quelques minutes afin de profiter de l’évènement, désormais devenu historique. Ça fout les poils hein !