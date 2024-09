Les fans des Kings en font encore des cauchemars. Lors de la Draft NBA 2018, avec le deuxième choix, Sacramento a laissé filer Luka Doncic pour sélectionner… Marvin Bagley III. Une masterchiasse signée Vlade Divac, l’ancien manager des Kings qui refuse toujours d’admettre son erreur.

Parce que oui, aux yeux de ce bon vieux Vlade, c’est la carrière de De’Aaron Fox qui déterminera s’il a eu raison (lol) ou tort (oui) de ne pas sélectionner Luka Doncic à la Draft 2018.

“À son poste, j’avais déjà De’Aaron Fox, que j’avais drafté un an plus tôt” justifie Divac via NBC Sports Bay Area. “À l’époque, je pensais que Fox était un joueur qui pourrait devenir une star de la franchise dans les années à venir. L’avenir nous dira si j’ai eu tort. Dans l’état actuel des choses, il semble que je me sois trompé, mais je continue à croire que Fox aura une grande carrière.”

Alors que Marvin Bagley III s’est révélé être un gros bust et que Luka Doncic est en route pour devenir l’un des meilleurs joueurs all-time, Vlade Divac continue de se ranger derrière l’argument De’Aaron Fox. Pour lui, une association Fox – Doncic était incompatible et il ne voulait pas se séparer du Renard.

“J’aurais pu prendre Luka, mais j’aurais alors dû échanger Fox. Il est intéressant de noter que Phoenix n’a pas non plus choisi Luka et qu’à l’époque, son entraîneur était Igor Kokoskov, qui avait entraîné Luka en Slovénie. Atlanta a sélectionné Luka, mais l’a échangé.”

Merci Vlade de nous rappeler que Phoenix et Atlanta ont été aussi maladroits que Sacramento sur cette Draft 2018, les dirigeants des Suns et des Hawks doivent apprécier la dédicace.

Outre la présence de De’Aaron Fox, certaines sources proches du dossier ajoutent que Vlade n’était pas un grand fan du père de Doncic à l’époque. Et que cela a impacté son jugement au moment de choisir ou non Luka il y a de ça six ans. Au final, peu importe la vraie raison, peu importe la belle ascension de De’Aaron Fox aux Kings, ne pas sélectionner Luka Doncic est par définition une faute professionnelle.

Le phénomène slovène ne rate jamais une occasion pour lui rappeler.

Luka Doncic as he puts away the Kings tonight in Sacramento with his final free throw, then as the final horn sounds, waves goodbye to former Kings GM Vlade Divac seated courtside and says "he shoulda' drafted me." pic.twitter.com/6j26cLprxA

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) March 30, 2024

Source texte : NBC Sports Bay Area