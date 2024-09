Auteur d’une première saison NBA exceptionnelle qui lui a permis d’être élu Rookie de l’Année à l’unanimité, Victor Wembanyama aborde sa deuxième campagne avec le maximum d’ambition. Jusqu’où peut-il monter en 2024-25 ? On a imaginé la meilleure saison possible pour Wemby. Spoiler : ça risque de faire très mal !

All-NBA First Team

Pour certains, Victor Wembanyama aurait mérité d’être nommé dans une équipe All-NBA dès sa saison rookie. Une position qui peut se défendre au vu de l’exceptionnelle production de Wemby (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres, 1,2 steal en moins de 30 minutes !), notamment dans les dernières semaines de la saison (23-12-5, et 4,5 contres). Victor a finalement été pénalisé par les très mauvais résultats des Spurs mais reviendra forcément avec le couteau entre les dents cette année.

Comme d’autres phénomènes avant lui, genre LeBron James ou Luka Doncic, Victor Wembanyama semble destiné à franchir un énorme cap en Année II. Ça y est, il a pris ses marques, il a découvert l’exigence du rythme NBA, il s’est adapté au jeu US, et a déjà pris l’habitude de dominer. Comme dit juste au-dessus, sa fin de saison 2023-24 laisse présager de très grandes choses pour sa campagne sophomore, d’autant plus qu’il sera bien mieux entouré (voir plus bas) que durant son année rookie.

San Antonio Spurs superstar Victor Wembanyama is favored to win multiple awards in 2024-25, along with already being a dark-horse MVP candidate.

For @DKNetwork, here's a look at Wembanyama's odds to win various awards: https://t.co/jYHOZndXYN

— Grant Afseth (@GrantAfseth) September 12, 2024

Mais alors, à quoi peut vraiment ressembler sa deuxième saison ?

Il existe clairement un scénario dans lequel Victor Wembanyama sort une saison à 25 points, 12 rebonds, 6 passes et 5 contres par match. On ne sort pas ces chiffres au hasard, ce sont en gros les stats que possédaient Wemby sur la dernière dizaine de matchs l’an passé, avec un temps de jeu un peu plus élevé (33 minutes) que lors du reste de la saison. Si certains doutent encore de la capacité de Victor à dominer (coucou Shaq), le phénomène français a déjà prouvé qu’il pouvait être un véritable cheat-code. Et il le prouvera de plus en plus régulièrement.

En plus de son impact défensif qu’on peut déjà considérer comme acquis, Wembanyama devrait également gagner en efficacité offensive par rapport à sa saison rookie. Tout le monde à San Antonio a désormais compris qu’il devait jouer poste 5, et avec un meneur comme Chris Paul à ses côtés, il devrait recevoir de bien meilleures opportunités offensives. Victor va forcément progresser aussi dans sa compréhension du jeu ainsi que ses choix offensifs, tout en gagnant en maturité sur le plan purement physique.

Victor Wembanyama has been in the lab with Jamal Crawford 🔥

(via @wemby / IG) pic.twitter.com/ymiA1UiCeM

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 17, 2024

Vous mixez tout ça ensemble et vous obtenez tout simplement l’un des basketteurs les plus dominants de la NBA en 2024-25. De quoi se faire une place dans la All-NBA First Team en tant que sophomore, à seulement 21 ans. Une prouesse réservée aux meilleurs joueurs de l’histoire.

Les plus jeunes joueurs de l’histoire à être First Team All-NBA :

LeBron James, 21 ans et 110 jours (3e saison, 2005-06)

Max Zaslofsky, 21 ans et 114 jours (rookie, 1946-47)

Luka Doncic, 21 ans et 168 jours (sophomore, 2019-20)

Kevin Durant, 21 ans et 197 jours (3e saison, 2019-10)

Tim Duncan, 21 ans et 359 jours (rookie, 1997-98)

(Source MavsPR)

Pour rappel :

Les nominations dans les All-NBA Teams ne tiennent plus compte des postes, pas de risque donc de se faire bloquer par Nikola Jokic ou Joel Embiid.

Il faut avoir joué 65 matchs minimum (71 matchs l’an passé pour Wemby)

Victor Wembanyama plus jeune DPOY de l’histoire

Victor Wembanyama n’a eu besoin que d’une saison pour s’imposer comme l’un des trois meilleurs défenseurs NBA. Finaliste pour le titre de DPOY (finalement remporté par Rudy Gobert) et élu dans la All-Defensive First Team, Wemby fait déjà peur à tout le monde dans sa propre moitié de terrain. Mais le plus flippant là-dedans, c’est que ce n’était qu’un aperçu des choses à venir.

😂😂😂 pic.twitter.com/O9rk80uvwS

— Brett Usher (@UsherNBA) April 10, 2024

Victor Wembanyama est considéré comme le grand favori pour être élu Défenseur de l’Année en 2025. Les bookmakers US sont unanimes : il va rafler la mise. En même temps, Wemby devrait survoler la catégorie statistique des “stocks” (steals + blocks), avec très probablement des chiffres autour des 4 contres et 2 interceptions de moyenne. On rappelle que durant sa saison rookie, Victor a lâché un triple-double avec 10 contres et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un “five-by-five”, une prouesse statistique dont il devrait rapidement devenir le spécialiste.

“En 75 ans de NBA, il n’y a que quinze joueurs qui l’ont fait, et lui il va peut-être le faire trois fois en une saison ! On en reparle dans dix ans, mais ça ne m’étonnerait pas qu’il en ait fait une vingtaine. Je suis très sérieux, ça ne serait pas étonnant. De la même façon que Westbrook a banalisé le triple-double, je pense qu’à long terme Victor va peut-être banaliser le five-by-five tellement il sera imposant et fort.” – Nicolas Batum la saison dernière (via First Team)

Possédant une force de dissuasion unique ainsi qu’un impact défensif qui se voit autant dans les stats (brutes comme avancées) que sur le terrain, Victor Wembanyama a tout pour devenir Défenseur de l’Année en tant que sophomore. La seule chose qui pourrait lui en empêcher, ce sont les résultats collectifs des Spurs. Mais si ces derniers progressent comme prévu, Wemby devrait succéder à Rudy Gobert.

“Que Rudy Gobert le gagne maintenant, car après ce ne sera plus son tour.” – Wemby, en mars 2024

En cas de DPOY en 2025, Victor Wembanyama deviendrait immédiatement le plus jeune joueur de l’histoire à remporter le trophée de meilleur défenseur NBA. Dwight Howard, Jaren Jackson Jr., Alvin Robertson et Kawhi Leonard, qui ont tous été élus DPOY à 23 ans, se disputent aujourd’hui le record. Autant dire que Wemby peut mettre tout le monde d’accord cette saison…

Wemby was the ultimate PAINT PROTECTOR against the Grizzlies with 8⃣ BLK ⛔️

Victor Wembanyama joins Tim Duncan and David Robinson as the only Rookies in Spurs franchise history to record 8+ blocks in a game! pic.twitter.com/1B58djqqhA

— NBA (@NBA) November 19, 2023

Les Spurs au play-in tournament

Une saison réussie pour Victor Wembanyama passe forcément aussi par de bien meilleurs résultats collectifs. Ça tombe bien, San Antonio a fait en sorte de mieux entourer Wemby, faisant notamment venir les vétérans respectés que sont Chris Paul et Harrison Barnes (sans oublier le prometteur rookie Stephon Castle). Ces deux-là vont apporter expérience, QI basket et mentorship à la jeune équipe texane, qui devrait très rapidement gagner en cohérence par rapport à la saison dernière où l’heure était à l’expérimentation (Jeremy Sochan en meneur, Wemby en 4…). On peut donc légitimement attendre plus de victoires de la part des Spurs cette saison.

L’an passé, les mauvaises langues aimaient rappeler que San Antonio n’a pas gagné un seul match de plus avec Victor Wembanyama que lors de la saison 2022-23 (22 victoires à chaque fois). Sauf qu’avec Wemby sur le terrain, les Spurs étaient plutôt compétitifs. Défensivement son impact est immense (voir plus haut, et juste en dessous). Et quand on lui a mis un meneur potable à côté de lui (Tre Jones), San Antonio possédait carrément un net rating positif (+4,3 points sur 100 possessions) !

Tout ça pour dire qu’avec CP3 et Harrison Barnes, les Spurs de Wemby risquent d’être beaucoup plus chiants à jouer.

Despite the Spurs having only won 15 games, Victor Wembanyama is 10th in Defensive Win Shares at 3.4.

He is also…

• 12th in Player Efficiency Rating

• 8th in Player Impact Rating

• 20th in Box +/-

• 3rd in Defensive Box +/-

This is coming from a ROOKIE on a bad team. pic.twitter.com/YRuHRN9MlM

— Ty Jäger (@TheTyJager) March 18, 2024

Plus de victoires à prévoir, mais combien ?

Dans notre scénario idéal, Victor Wembanyama est tellement dominant que San Antonio remporte 15 à 20 matchs de plus par rapport à l’an passé. Oui, rien que ça. Les Spurs vont se rapprocher de la barre des 50% jusqu’à se qualifier au play-in tournament dans la Conférence Ouest. Un véritable exploit au vu de l’énorme concurrence du Wild Wild West, où on a bien 12-13 équipes qui visent une place en postseason Peu importe la concu, Wemby n’a pas le temps.

On n’ira pas jusqu’à dire que les Spurs disputeront les Playoffs 2025, mais Wembanyama et les siens vont clairement faire comprendre au reste de l’Ouest qu’il faudra commencer à compter sur eux lors des années à venir.

En sortie d’une médaille d’argent aux Jeux Olympiques, Victor Wembanyama veut poursuivre sa folle ascension, et les Spurs feront en sorte de le développer du mieux possible dans les différents aspects du jeu. Le reste de la NBA est prévenue !