Victor Wembanyama a réalisé une saison rookie historique, et a largement répondu aux énormes attentes qui l’entouraient au moment de sa draft en juin 2023. Néanmoins, tout le monde n’est pas convaincu par ses capacités à écraser la concurrence à l’avenir. Parmi les sceptiques ? Shaquille O’Neal.

Après avoir taclé Rudy Gobert les deux pieds décollés, Shaq s’en est pris à un autre Français hier : Victor Wembanyama. Certes il a montré beaucoup plus de respect envers Victor mais il n’a pas pu s’empêcher d’exprimer des doutes sur le potentiel du phénomène. Son angle d’attaque ? Le style de jeu de Wemby.

“Wemby est un grand joueur, mais je ne pense pas que vous pouvez être dominant quand vous prenez tant de tirs extérieurs” a déclaré Shaq sur le Pat McAfee Show. “S’il jouait à l’intérieur avec ses 2m24, il pourrait devenir le plus dominant, mais quand vous shootez des tirs extérieurs vous allez toujours connaître des hauts et des bas. Mais c’est un bon joueur, je lui souhaite bonne chance.”

Considéré par beaucoup – et surtout par lui-même – comme le joueur le plus dominant de l’histoire, Shaquille O’Neal sait de quoi il parle quand il s’agit de détruire la concurrence. Il l’a fait pendant plus d’une décennie, remportant notamment quatre titres NBA, trois titres de MVP des Finales, un titre de MVP de saison régulière, et cassant plusieurs panneaux en cours de route.

Maintenant, intéressons-nous de plus près à son principal argument : la sélection de tirs de Wembanyama et le manque d’efficacité qui peut en découler.

Sur sa première saison NBA, Victor a tourné à 21,4 points et 10,6 rebonds de moyenne à 46,5% au tir dont 32,5% à 3-points. Wemby a pris un tiers de ses tirs derrière la ligne à 3-points (5,5 sur 16,7), un ratio qui a encore augmenté après le All-Star Break (7 tentatives de loin sur 18 au total par match). Si la production statistique pure de Wembanyama a constamment grimpé au fil des mois, son efficacité au tir a effectivement connu des hauts et des bas, comme on peut le voir ci-dessous :

Dans les faits, Shaquille O’Neal marque donc un point. On se rappelle qu’au tout début de sa saison rookie, Victor Wembanyama avait tendance à jouer trop loin du cercle quand il était associé à un autre intérieur et qu’il évoluait au poste 4. Le coach des Spurs Gregg Popovich a progressivement remédié à ça en plaçant Wemby en pivot à la fin de l’année 2023, ce qui a permis à Victor de gagner en domination et de voir sa production statistique grimper. Sa sélection de tirs et son utilisation globale restent néanmoins un vrai débat, comme on a d’ailleurs pu le voir cet été avec les Bleus aux JO.

Ce que Shaq oublie par contre, c’est que Victor Wembanyama n’a qu’une saison NBA dans les pattes et qu’il a tout l’avenir devant lui pour trouver le moyen d’être le plus dominant et efficace possible. Wemby possède également un profil unique qui peut lui permettre de dominer de beaucoup de manières différentes, dans le scoring mais aussi dans les autres aspects du jeu, en attaque comme en défense. Victor l’a souvent dit, il ne veut pas s’enfermer dans une case. Il veut explorer toutes les facettes de son potentiel pour devenir un jour le cheat-code ultime des deux côtés du terrain.

En tant que rookie, il était logique de voir Wembanyama connaître des hauts et des bas, notamment au niveau de l’efficacité offensive. C’est habituel chez un joueur de première année, aussi phénoménal soit-il. Mais laissons un ou deux ans supplémentaires à Wemby pour vraiment grandir individuellement et prendre le rythme de la Ligue, puis faisons le point sur sa réelle capacité à dominer.

“Je pense qu’en termes d’évolution entre mon premier match et mon “prime”, je suis à 15 % de mes capacités aujourd’hui.” – Victor Wembanyama

Shaquille O’Neal a dominé son temps en écrasant toutes les raquettes grâce à son physique de Superman et une technique souvent sous-estimée. Wembanyama pourrait dominer le sien d’une toute nouvelle façon, tel un alien qui redéfinit les codes du basket.

