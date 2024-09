En ce début du mois de septembre, la saison régulière WNBA bat son plein alors que les Playoffs approchent. Les deux phénomènes Caitlin Clark et Angel Reese ont brillé cette nuit, tandis que les Las Vegas Aces d’A’ja Wilson ont confirmé leur bonne forme en battant Connecticut.

De nouveaux records pour Caitlin Clark

Malgré la défaite du Indiana Fever et une efficacité assez médiocre (8/21 au tir, 7 pertes de balle), Caitlin Clark a tout de même trouvé le moyen de battre un nouveau record. La phénomène est en effet devenue la joueuse avec le plus de tirs à 3-points marqués dans une saison dans l’histoire de sa franchise (107).

Caitlin Clark has set the record for most threes in a season in franchise history.

she's at 103 and counting 🎯 pic.twitter.com/ZxDREX7moD

— Indiana Fever (@IndianaFever) September 6, 2024

Avec ses 25 points, 8 rebonds et 8 passes, Clark a aussi dépassé des grands noms comme Sabrina Ionescu et Diana Taurasi pour le plus grand nombre de matchs en une saison avec 25 points, 5 passes et 5 tirs primés au compteur. Enfin, elle a réalisé sa 13e performance en 20 points, 5 rebonds et 5 passes, là aussi un record en une saison WNBA.

24 points – 12 rebonds pour Angel Reese

Habituée à enchaîner les double-doubles (26 en 33 matchs cette saison) et hyper dominante au rebond, Angel Reese a réalisé l’un de ses meilleurs matchs de l’année face à Los Angeles : 24 points, 12 rebonds, 9/15 au shoot et même un tir à 3-points.

La rookie a notamment fait la différence pour son équipe dans le troisième quart, portant le Chicago Sky vers une victoire 92-78. Reese a ainsi permis à son équipe de mettre fin à une vilaine série de sept défaites consécutives. Avec 12 victoires pour 22 revers, Chicago est 8e au classement et virtuellement qualifié pour les Playoffs.

ANGEL REESE TONIGHT 🔥

• 24 POINTS

• 12 REBOUNDS

• 9/15 FG

pic.twitter.com/TnfmzynJyo

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) September 7, 2024

A’ja Wilson – Kelsey Plum, ticket gagnant

En forme, le double-champion en titre de Las Vegas a confirmé sa belle dynamique en remportant une quatrième victoire de suite sur le parquet du Connecticut Sun, troisième au classement.

A’ja Wilson a été un poil plus discrète que d’habitude (20 points, 8 rebonds, 2 steals, 2 contres) mais clutch, tandis que sa coéquipière Kelsey Plum a assuré avec 27 points au total. Le duo a permis aux Aces de réaliser un gros comeback en deuxième mi-temps (-12), Plum rendant un bel hommage à Wilson après le match.

Kelsey Plum on A'ja Wilson: "She's just a light. Just the type of human being she is. Y'all, we really need to cherish what's happening live. I mean, unanimous MVP, but unanimous MVP as a human being." ❤️ pic.twitter.com/v16T3sUi18

— Dime (@DimeUPROXX) September 7, 2024

Sources texte : WNBA, StatMamba, StatMuse