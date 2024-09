Alors que Russell Westbrook profitait tranquillement de l’intersaison, son nom est revenu contre toute attente dans l’actu en marge de l’ouverture de la saison NFL cette semaine. Brodie a été comparé au double MVP de la NFL Lamar Jackson, ce qui – contrairement aux apparences – n’est pas un compliment. Sa femme Nina n’a pas tardé à prendre la défense de son mari.

“Lamar Jackson est le Russell Westbrook de la NFL.”

Ce vendredi, un jour après le match d’ouverture de la saison NFL entre les Kansas City Chiefs et les Baltimore Ravens, l’analyste d’ESPN Ryan Clark a osé une comparaison qui n’a pas plu à tout le monde.

Clark a en effet rebondi sur la performance de Lamar Jackson – quarterback des Ravens et double MVP NFL – dans son duel très attendu contre la superstar (et sa bête noire) Patrick Mahomes. Il a comparé Jackson à Westbrook, disant en gros qu’il était un grand joueur sur le plan statistique et athlétique mais qu’il avait du mal à répondre dans les moments importants (0 titre de champion). Si Jackson a parfois été spectaculaire contre Kansas City, il a manqué un lancer crucial dans les dernières secondes du match (défaite des Ravens 27-20)

Ryan Clark calls Lamar Jackson the Russell Westbrook of the NFL

“When he and Dame Lillard went head-to-head, and it got emotional, he couldn't make a shot.”

(h/t @awfulannouncing ) pic.twitter.com/U7PX7T2uBq

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 6, 2024

“Lamar Jackson est comme Russell Westbrook. On voyait Russell Westbrook lâcher de grosses statistiques en saison régulière et même en Playoffs, et avoir un gros impact sur ce que les équipes pouvaient faire. Mais vous vous rappelez quand lui et Damian Lillard se sont affrontés (premier tour des Playoffs 2019, ndlr.) ? Il a été rattrapé par ses émotions, il ne mettait pas un shoot, ses tirs ouverts étaient trop longs. Et qu’a fait Damian Lillard ? En toute fin de match, il a fait un side-step, il a mis son 3-points, et a dit au revoir (Ryan Clark mime). Voilà la différence entre Lamar Jackson et Patrick Mahomes.”

Ryan Clark fait ici référence à la série du premier tour des Playoffs 2019 entre les Blazers et le Thunder, peut-être l’un des pires souvenirs de la carrière de Russell Westbrook. Brodie avait pris une leçon de maturité par Damian Lillard et Oklahoma City s’était incliné brutalement 4-1, Lillard plantant un buzzer légendaire dans ce qui deviendra le tout dernier match de Russ avec OKC.

Très vite, la femme de Russell Westbrook – Nina – a pris la défense de l’ancienne superstar du Thunder en postant ce message sur Instagram.

Russell Westbrook’s wife, Nina, responds to Ryan Clark’s comments saying Lamar Jackson is the Russell Westbrook of the NFL.

Westbrook shared her response on his Instagram story. (h/t @ClutchPoints) pic.twitter.com/1y37RGZaXx

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 7, 2024

“Mon dieu ! Juste en tant que fan de basket, on ne peut plus attendre le début de la saison NBA pour commencer à critiquer Russell ? Cela n’a pas de sens La seule comparaison qu’on peut faire entre Russell et Lamar, c’est qu’ils sont tous les deux des licornes et qu’ils sont exceptionnels dans ce qu’ils font. Je n’ai jamais rencontré Ryan, je suis sûr que c’est un bon gars, mais stop. Et enfin… avant que vous ne commenciez à taper sur Russell, laissez au moins la saison de basket commencer et laissez-le d’abord rater un lay-up ou quelque chose. Je continue d’apprécier paix et silence.”

Russell Westbrook a partagé en story Insta le commentaire de sa femme.

Source texte : ESPN Get Up / Instagram