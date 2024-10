Highlights : les 25 points de Bennedict Mathurin face aux Cavaliers

Blessé à l’épaule droite la saison dernière, Bennedict Mathurin a tenu à rappeler à tout le monde qu’il était un des plus gros dangers offensifs des Indiana Pacers. En pré-saison, l’arrière a envoyé 25 points à 8/12 au tir en 19 minutes face aux Cleveland Cavaliers.

S’il avait été là lors des derniers Playoffs, les Indiana Pacers auraient remporté le titre (non). Mais il n’empêche que Bennedict Mathurin est peut-être le facteur X de la saison de son équipe. Dans ce jeu ultra offensif et rapide, l’arrière peut briller. Il est peut-être le meilleur driveur de l’effectif, le plus athlétiques aussi sur les lignes extérieures et améliore son toucher saison après saison (5/8 à 3-points hier soir). Les Cavaliers peuvent témoigner, Mathurin n’a plus de soucis à l’articulation et est prêt à épauler Tyrese Haliburton en attaque cette année.

Bennedict Mathurin went off for 25 points in just 19 minutes to lead the @Pacers to the W in #NBAPreseason action 💥 pic.twitter.com/zJOEy9nJ7D

— NBA (@NBA) October 11, 2024