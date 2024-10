Les Lakers veulent recruter un pivot supplémentaire

Alors que la saison régulière 2024-25 va démarrer dans un peu plus de dix jours, les Lakers n’ont peut-être pas encore fini leur marché. La franchise de Los Angeles chercherait à se renforcer sur le poste de pivot.

Le cinq majeur des Lakers est déjà établi pour le début de saison, avec D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura et Anthony Davis prévus en tant que titulaires. Mais ce n’est pas pour autant que le manager Rob Pelinka se tourne les pouces. D’après Shams Charania d’ESPN, les Lakers cherchent actuellement un pivot pour renforcer leur effectif.

"The Lakers have been exploring potentially adding a big man, a center to their roster." 👀 @ShamsCharania makes his NBA Today debut with the latest on the Lakers' search for a big 💪 pic.twitter.com/8iqVBTIGrJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 10, 2024

Il faut dire que la profondeur des Lakers sur le poste 5 ne fait pas rêver, bien au contraire. Derrière Anthony Davis, on a Jaxson Hayes et puis pas grand-chose. Christian Wood va commencer la saison à l’infirmerie tandis que l’ancien Raptor Christian Koloko – recruté durant l’intersaison – représente toujours un point d’interrogation après ses soucis de santé à Toronto.

L’ambition des Lakers de recruter un pivot pourrait aussi signifier plus de minutes pour Anthony Davis sur le poste 4. Même si AD brille en tant que pivot, on sait qu’il préfère jouer ailier-fort. Les Lakers ont-ils comme projet de l’associer avec un autre vrai intérieur à l’avenir ? Peut-être.

“Pour moi, Anthony Davis est génial sur le poste 5. C’est un peu choquant de voir qu’il veut jouer plus souvent poste 4. Quand il joue 5, c’est tellement plus dur de les attaquer et de les défendre.” – Victor Oladipo (via ESPN)

On se souvient que le nom de Jonas Valanciunas était lié à la franchise de Los Angeles durant l’intersaison, et il ne serait pas surprenant de voir cette rumeur revenir sur le devant de la scène, sachant que JV évolue aujourd’hui dans une franchise des Wizards en totale reconstruction.

Oladipo on the Lakers targeting a center:

"AD is awesome at center. Kind of shocking that he kinda wants to play the 4 a little more. When he's at the 5 its just so much harder to attack them, guard them" pic.twitter.com/JQgZnla5tK

— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) October 10, 2024