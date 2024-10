Pelicans : Herb Jones sera titulaire au poste de pivot

Après le départ de Jonas Valanciunas à l’intersaison, il y a toujours un trou sur le poste de pivot chez les Pelicans. Trou qu’un certain Herb Jones devrait combler, au moins en début de saison.

Dejoute Murray, C.J. McCollum, Brandon Ingram, Zion Williamson, Herb Jones.

Voilà le cinq de départ que devrait aligner le coach des Pelicans Willie Green lors de l’Opening Night le 23 octobre prochain. Que remarquez-vous ? Il n’y a aucun pivot naturel dans le lot, et quelqu’un va donc devoir se coltiner ce poste-là. Visiblement, la tâche reviendra à Herb Jones.

“On m’a dit que Herb Jones sera le pivot titulaire pour les Pelicans. Ils ont C.J. McCollum, Dejounte Murray, Brandon Ingram, Herb Jones et Zion Williamson. Beaucoup de gens disaient, ‘Oh Zion va jouer 5’. Mais Willie Green a dit l’autre jour qu’il n’était pas un 5, que les Pelicans comptaient jouer sans positions attitrées.” – Shams Charania (ESPN)

Les Pelicans seront l’une des équipes les plus intrigantes de la saison à venir, notamment parce qu’il y a cette vraie question sur le poste de pivot. À travers le cinq majeur qui a été annoncé, Willie Green tend vers un basket total, où les postes sont beaucoup moins définis, et où les joueurs devraient avoir pas mal de liberté. Néanmoins il faut bien placer quelqu’un en 5. Au moins sur le papier pour garder un minimum de structure, en particulier en défense.

Herb Jones s’est imposé la saison dernière comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA (First Team All-Défense). Cependant, c’est surtout sur les lignes extérieures qu’il a brillé. Avec son petit “2m01”, il risque de galérer un peu si c’est effectivement lui qui doit se coltiner les grands pivots d’en face, comme Nikola Jokic, Domantas Sabonis et Victor Wembanyama.

On se rappelle qu’il y a quelques années, les Rockets de Mike D’Antoni avaient déjà fait le pari de jouer sans véritable pivot. Une expérience qui avait connu plus ou moins de réussite. C’est désormais au tour des Pelicans de tenter le coup. Même s’il y a globalement de la taille dans le cinq de départ, c’est forcément un pari risqué et des ajustements seront peut-être à faire pour Willie Green en cours de saison.

Aujourd’hui, seuls Yves Missi (rookie sélectionné au premier tour) et Daniel Theis sont des vrais pivots capables de contribuer dans l’effectif des Pelicans. La franchise de la Nouvelle-Orléans pourrait tenter un coup sur le marché des transferts d’ici février si le manque se fait trop ressentir, ce qui pourrait marquer la fin de l’aventure pour un certain Brandon Ingram (en dernière année de contrat).

Source texte : Shams Charania

