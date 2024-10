Que doivent faire les New Orleans Pelicans avec Brandon Ingram ?

L’avenir de Brandon Ingram chez les Pelicans est toujours aussi incertain. Ni la franchise, ni le joueur savent de quoi demain sera fait. Alors, que doivent faire les Flamants Roses avec leur ailier, actuellement entre le fi*k entre deux chaises ?

Les rumeurs autour d’un trade de l’ancien des Lakers allaient bon train cet été. Certes, les Jeux Olympiques sont un peu venus calmer tout ça, mais à l’aube de la reprise de la saison NBA, nul doute que les tractations pourraient reprendre de plus belle concernant le filiforme joueur. En effet, pour l’instant, l’heure n’est ni à une prolongation… ni à un transfert. Le flou est total et il convient d’éclaircir un peu cette situation.

Au niveau des finances, BI cherche un contrat maximum que ni son front-office (ni aucun autre) ne semble pas disposé à lui offrir. De ce fait, les négociations bloquent et sont dans une impasse, et le joueur fait la tronche depuis plusieurs mois déjà. Le sweep encaissé face au Thunder n’arrange pas vraiment les choses, lui qui n’est pas contre rester en Louisiane, mais pas à n’importe quel prix, et n’est pas non plus contre partir s’il le faut. Sauf que pendant cette période, il faut que les choses avancent, et en ce sens, les Pelicans doivent continuer à étoffer leur effectif. Ils sont parvenus à faire venir Dejounte Murray à New Orleans, un renfort de poids qui ramène un autre gros nom en ville, mais qui ne répond pas à tous les besoins de l’équipe, avec notamment un spacing aussi faible que celui d’une soirée étudiante d’école de commerce dans un studio parisien.

Avec CJ McCollum et Trey Murphy comme seuls shooteurs potables dans le lot, il y a encore pas mal de choses à changer, et Ingram ne remédiera pas à cela dans l’immédiat. Ses dirigeants ont déjà tâté le marché à plusieurs reprises pour son joueur, mais soit les offres ne sont pas assez nombreuses, soit elles ne sont pas assez généreuses. Résultat des courses, Brandon Ingram est toujours un joueur des Pelicans au moment où ces lignes sont écrites, et rien n’indique que les choses vont évoluer d’ici le début de saison. Il faut donc s’attendre à voir le joueur démarrer la saison avec sa franchise actuelle.

Malgré des moyennes de 20,8 points à 49,2% au tir dont 35,5% depuis la rue Bourbon, 5,1 rebonds et 5,7 passes décisives par match la saison passée, la cote de l’ailier semble relativement basse. Ces moyennes sont effectivement ses plus basses sous le maillot des Pelicans, et il faut remonter à l’époque Lakers pour voir des stats plus faibles de sa part. Mais si à NOLA, on ne veut pas offrir un contrat déraisonnable à son joueur, ne veut pas non plus le brader, lui qui était encore All-Star et Most Improved Player il y a quatre ans.

Pour envisager un avenir loin de la Louisiane, BI va devoir jouer et se montrer sous son meilleur jour en espérant taper dans l’œil d’une autre franchise. Pour ce qui est du leadership, c’est plutôt mal barré puisque Brandon Ingram a séché la reprise et a décidé de faire bande à part du reste du groupe. Pas ouf alors que le joueur est censé se retrouver agent-libre à l’été 2025, et que pour l’heure, personne ne semble disposé à prendre le risque de le perdre contre peanuts, ni à prendre celui de proposer une somme trop élevée à un joueur qui a “régressé” depuis quelques années.

Dans les bureaux des Pels, il faudra forcément être à l’écoute des offres qui vont parvenir aux dirigeants, mais aussi aux signaux envoyés par leur joueur. Si la communication et l’ambiance au sein du groupe se détériorent, alors il faudra arrêter les frais, et vendre au plus offrant, pour éviter de le perdre “gratuitement” en 2025. Toutefois, Brandon Ingram, qui est en “contract year” a tout intérêt à se montrer sous son meilleur jour, sous peine de voir sa carrière mettre un grand coup de panard sur la pédale de frein.

En résumé, cette situation est pour l’instant dans une impasse, tant le marché des ailiers semble bloqué. Les potentiels prétendants ne verraient pas leurs soucis résolus avec Brandon Ingram, qui devrait donc poursuivre dans le Bayou au moins quelques temps, mais jusque quand ?