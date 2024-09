Brandon Ingram sèche le minicamp des Pelicans…

Alors qu’il semblait en instance de départ cet été, Brandon Ingram est pour l’instant toujours chez les Pelicans. Mais ce n’est pas pour autant que les rumeurs sur son avenir vont se calmer. Surtout que l’ailier All-Star fait bande à part…

La semaine dernière, les Pelicans ont organisé un minicamp en Californie pour faire du “team bonding”. Présence non obligatoire certes mais présence tout de même attendue histoire de poser des bases solides pour la saison à venir. Tout le monde était là, sauf deux joueurs : la nouvelle recrue Daniel Theis, qui a participé aux JO de Paris cet été, et… Brandon Ingram.

“Les Pelicans pensaient qu’Ingram serait là, mais il n’est jamais venu. C’est un événement (le minicamp) qu’Ingram a organisé pour ses coéquipiers à plusieurs reprises par le passé, donc son absence s’est remarquée.” – The Athletic

Brandon Ingram did not attend a week-long voluntary minicamp held by the Pelicans players in California, per @WillGuillory

The minicamp featured every player on the roster except Ingram and recent signee Daniel Theis.

The Pelicans believed Ingram would be there, but he never… pic.twitter.com/7bxRLlpWPl

Cette information rapportée par l’insider des Pelicans Will Guillory ne risque pas de calmer les spéculations autour de l’avenir d’Ingram à la Nouvelle-Orléans.

Pour rappel, Brandon Ingram est sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat, lui qui n’a pas obtenu la grosse extension de contrat qu’il recherche. Avec l’arrivée de Dejounte Murray cet été, les gros contrats que possèdent déjà Zion Williamson et C.J. McCollum, et la présence de jeunes ailiers comme Herb Jones et Trey Murphy qui ne demandent qu’à exploser, la place de BI au sein de l’effectif s’est sérieusement fragilisée. De plus, la fin de saison ratée des Pels (sweepés au premier tour des Playoffs) et les mauvaises performances d’Ingram en postseason (en sortie de blessure) ont joué contre lui.

C’est ainsi qu’Ingram se retrouve aujourd’hui dans une franchise qui refuse de le prolonger au prix fort (extension max de 208 millions de dollars), et avec une cote trop faible pour vraiment intéresser une équipe désireuse de s’attacher ses services via un transfert. BI et les Pels semblent donc dans une impasse.

Brandon Ingram’s future with the Pelicans is as hazy as ever, and the clock is ticking https://t.co/rPkl5b7qkf

Comme l’indique l’insider des Pels Will Guillory, Brandon Ingram devrait commencer la saison 2024-25 à la Nouvelle-Orléans. Mais va-t-il la terminer ? Elle est surtout là la grande question.

Ingram sera sans doute l’un des noms qui reviendra le plus souvent dans les rumeurs de transfert autour de la trade deadline de février prochain. Selon la manière dont se déroulent les premiers mois de la saison, BI pourrait être échangé par les Pelicans, ou alors conservé au risque de le perdre sans la moindre contrepartie l’été prochain…

Source texte : The Athletic