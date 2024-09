Deux matchs étaient au programme ce jeudi soir en WNBA et le main event opposait le New York Liberty, meilleure équipe de la Ligue au Seattle Storm de Gabby Williams. Et malgré la défaite, le moins que l’on puisse dire, c’est que la française a brillé.

Les 1000 points en WNBA de Gabby Williams

C’est une barre qui compte dans la carrière d’une joueuse. Gabby Williams a dépassé les 1000 points dans la plus grande ligue de basket-ball féminin au monde, de quoi prouver encore un petit peu plus sa valeur, à quel point elle mérite d’y évoluer. Et la joueuse du Seattle Storm n’a pas voulu fêter cet événement avec un petit match à quatre points dont quatre lancers-francs. L’ailière jouait la meilleure équipe de la Ligue, le New York Liberty, et a sorti une performance magnifique : 17 points, 4 rebonds , 5 passes décisives à 8/13 au tir et un +/- de +8 dans une défaite de sept points. Une manière explicite de souligner à quel point ses minutes hors du parquet ont fait mal à son équipe.

Gabby Williams (9/5/24) pic.twitter.com/mkXdlm9UNN

— @balapattyszn (@balapattyvids) September 6, 2024

En face, le Liberty s’est imposé (77 à 70) grâce à sa force collective. Quatre joueuses ont inscrit entre 14 et 18 points dont les inévitables Sabrina Ionescu et Breanna Stewart. New York continue sa course en tête pendant que Seattle est à la lutte pour la quatrième place avec Las Vegas.

Washington rêve encore de Playoffs

L’autre match de la nuit opposait les Washington Mystics aux Phoenix Mercury. La franchise de l’Arizona vient de se qualifier officiellement pour les Playoffs, mais sauf miracle, ne peut pas viser mieux que la sixième place en fin de saison tandis que celle de la capitale est en lutte pour le huitième et dernier spot qualificatif ; la différence de motivation s’est vue.

Les trois olympiennes Kaleah Cooper – Britney Griner et Diana Taurasi n’ont rien pu faire face Brittney Sykes, Julie Vanloo et surtout Karlie Samuelson auteure d’une performance parfaite : 19 points à 6/6 au tir, 5/5 de loin et un +/- de +18 ! Victoire 90 à 77 des Mystics. La franchise de Washington est dans une bataille à trois avec Chicago et Atlanta pour la Post-Season, et l’équipe la plus en forme, c’est bien celle qui vient de s’imposer contre le Mercury !