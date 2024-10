Quel pivot pour attaquer la saison chez les Pelicans ?

Jonas Valanciunas parti, les Pelicans attaquent la saison 2024-25 sans pivot titulaire. Comment Willie Green va-t-il organiser son cinq de départ, et en particulier sa raquette ?

Jonas Valanciunas et Larry Nance Jr. partis, ça manque de pivots référencés chez les Pels

Le premier constat en voyant l’intersaison des Pelicans, c’est que les big men ne sont pas trop à la mode dans le Bayou. Jonas Valanciunas, titulaire lors des trois dernières saisons, a été laissé libre (il a ensuite signé aux Wizards), tandis que Larry Nance Jr., qui lui servait de doublure (déjà par défaut), a été envoyé à Atlanta dans le deal de Dejounte Murray.

Voilà donc NOLA qui perd ses deux pivot le même été, le tout sans vraiment se renforcer dans cette zone. Daniel Theis a certes rejoint la Nouvelle-Orléans mais il n’est pas étiqueté pivot titulaire en NBA en 2024. Une rotation utile oui, pas une place dans le cinq. Les autres options au poste 5 sont limitées à NOLA. Yves Missi vient d’arriver via la draft, le jeune Karlo Matkovic a aussi rejoint le groupe de Willie Green. C’est quand même très tendre pour espérer se faire une place en tant que titulaire dès l’année I.

Interrogé lors du Media Day, David Griffin, le boss des opérations basket chez les Pels, n’a pas éludé le sujet.

“Il y a beaucoup d’interrogation concernant ce que nous allons faire au poste de pivot. Je répondrai que nous allons trouver une solution. Nous avons le genre de talents qui peuvent jouer de différentes manières.” – David Griffin

Cette “solution” peut être diverse. Faire confiance à Daniel Theis ? Dans un premier temps pourquoi pas, il était d’ailleurs titulaire hier pour la reprise des Pels, mais pas sur la durée. Peut-être envisager un trade pour trouver un joueur plus référencé pour le poste 5. À moins bien sûr que les Pels ne se décident à jouer petit toute la saison.

Willie Green va-t-il opter pour du small ball à foison cette saison ?

“I am not dead set on it. I’m pretty undecided. I have some thoughts on it that I’ll keep to myself… Your team helps you make those decisions… We’re gonna have a ton of games without a traditional center on the floor”

–Willie Green on if he HAS to start a true center pic.twitter.com/3VZNuzBn41

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) September 30, 2024

“Je ne suis pas décidé. Je suis plutôt indécis. J’ai quelques idées à ce sujet, mais je les garde pour moi… Votre équipe vous aide à prendre ces décisions… Nous allons avoir une tonne de matches sans un pivot traditionnel sur le terrain.”

Lors du Media Day, Willie Green a préféré jouer la carte du mystère concernant la composition de son cinq de départ et ses rotations à l’intérieur, tout en ouvrant à fond la porte au small ball. Sans pivot de calibre, les Pelicans n’ont-ils pas intérêt à jouer sans vrai cinq ? Il y a beaucoup de talent sur les autres postes et il serait dommage d’en sacrifier un pour mettre un pivot par défaut, surtout si celui-ci n’a pas les épaules pour le poste.

En partant de l’idée que NOLA jouera petit, à quoi ressemblerait l’équipe mise en place ? Dejounte Murray sera titulaire sur le backcourt, c’est acté. Brandon Ingram, s’il n’est pas transféré d’ici-là, sera aussi sur la feuille, tout comme Zion Williamson. C.J. McCollum était titulaire indiscutable l’an dernier mais avec l’arrivée de Murray, certains se demandent s’il ne passerait pas sixième homme de luxe pour équilibrer la force de frappe de l’équipe. Trey Murphy III, sur qui les Pels misent beaucoup, a aussi un bon dossier pour débuter. Et comment oublier Herb Jones, l’energizer et le défenseur ultime de cette équipe ? Dans tout ce beau monde, seuls Jones et Williamson ont vraiment la capacité à disputer des minutes au poste 5.

On dit la capacité car pour l’un comme pour l’autre, il ne s’agit pas d’un poste coutumier. Mais pour une équipe qui se verrait bien courir de tous les côtés et canarder, c’est pas inintéressant. Herb Jones en particulier peut offrir un profil défensif, capable de tirer de loin (il est monté à 41% à 3-points l’an dernier). Il est long, il est hargneux, il va au fight. Seul problème, il va manquer de taille et de poids face à des big men plus traditionnels mais c’est le jeu du small ball. Mettre Jones en cinq veut aussi dire que NOLA se prive de son meilleur défenseur sur les extérieurs. S’il est collé au short de Joel Embiid, il ne peut pas s’occuper de Paul George, c’est logique.

Il semble néanmoins impossible d’imaginer Zion et Herb enchainer 48 minutes au poste 5 en relai. Daniel Theis aura sa part à jouer, peut-être 15 minutes chaque soir dans un temps de jeu contrôlé, comme avec Jonas l’an passé notamment. Du small ball ok mais pas pour l’intégralité du match.

Un trade de Brandon Ingram pour aller chercher un vrai pivot sur le marché ?

David Griffin parlait de trouver des solutions pour le poste de pivot, une est de récupérer un pivot ailleurs. La contrepartie serait toute trouvée. Incapable de s’entendre avec les Pels concernant une prolongation, Brandon Ingram semble un candidat idéal au départ.

L’ailier est un talent All-Star mais il a connu quelques bobos et ses derniers Playoffs ont refroidi NOLA de lui filer un énorme chèque. C’est d’autant plus vrai que Trey Murphy III pousse derrière. Ingram pourra tester le marché l’été prochain et New Orleans n’a aucune envie de le perdre contre rien. La meilleure solution serait donc de l’échanger pour aller récupérer un cinq capable de jouer à côté de Zion Williamson.

Des profils de protecteur de cercle ou d’intérieur shooteur seraient idéals, reste à savoir si ce genre de joueur est accessible sur le marché.

Source texte : Pelicans Film Room