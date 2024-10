Mitchell Robinson (Knicks) vise un retour au mois de janvier

Après avoir annoncé qu’il ne serait pas disponible au début de saison chez les Knicks en raison de soucis physiques au niveau de la cheville, Mitchell Robinson viserait désormais un retour au jeu NBA pour le mois de janvier. Une échéance lointaine, qui doit néanmoins lui permettre de revenir durablement sur les parquets.

Heureusement que Karl-Anthony Towns est dans le coin, désormais. Mitchell Robinson ne devrait faire son retour en NBA qu’au mois de janvier. Le temps pour lui de soigner au mieux sa cheville, opérée cet été. Avec seulement 31 matchs au compteur lors de la dernière saison régulière, Robinson doit absolument revenir dans de meilleures conditions. Il sera derrière KAT dans la rotation, mais restera un élément essentiel car joueur confirmé au poste de pivot.

.@ShamsCharania revealed that Mitchell Robinson will miss the remainder of the calendar year while recovering from foot surgery.@stephenasmith couldn’t believe it 😭 pic.twitter.com/Mvy7ZpG7hf

— First Take (@FirstTake) October 10, 2024

Shams Charania, qui a rapporté l’information pour ESPN, indique que la franchise ne devrait pas mettre quelconque pression à son joueur lors de cette entame de saison, pour compter sur lui à 100% début 2025. En attendant, ce devrait donc être Jericho Sims qui sera la doublure de Towns dans la peinture.