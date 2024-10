La WNBA est en pleine évolution. En plus de l’arrivée des Golden State Valkyries, la Grande Ligue Féminine adopte trois changements majeurs pour la saison prochaine.

La WNBA a le vent en poupe en ce moment. Les Finales battent leur plein et de plus en plus de monde se penche sur la petite sœur de la NBA au rythme des différents exploits de Caitlin Clark, Angel Reese, A’ja Wilson ou encore Napheesa Collier.

La Grande Ligue Féminine va effectuer quelques modifications sur son produit pour l’exercice 2024-25. Trois évolutions vont avoir lieu, la saison prochaine, comme le rapporte Scott Agness sur X.

WNBA Board of Governors approved the following changes for next season:

– best-of-three first-round series will now be 1-1-1 so that every team is guaranteed a home game

– finals becomes best-of-seven

– regular season will be 44 games

La première concerne la saison régulière. Elle durera plus longtemps avec l’ajout de deux nouveaux matchs. Chaque franchise ne jouera donc plus 42, mais 44 matchs. La faute à l’arrivée des Golden State Valkyries qui feront leurs premiers pas en WNBA, la saison prochaine.

À noter qu’après de la petite sœur des Warriors, deux nouvelles équipes, basées à Toronto et à Portland, débarqueront pour l’exercice 2025-26. Il ne serait pas étonnant de voir le nombre de matchs de saison régulière être encore augmenté très prochainement.

Pour les deux prochaines évolutions, direction les Playoffs. Pour les néophytes, il faut savoir que le format diffère légèrement de celui de la NBA. Le premier tour se joue au meilleur des trois manches tandis que les demi-finales et les finales se jouent au meilleur des cinq matchs. Pour la saison prochaine, la dernière étape avant le sacre ne sera plus au meilleur des cinq rencontres, mais au meilleur des 7 matchs.

La WNBA va ainsi avoir le plaisir de découvrir les deux meilleurs mots de l’Histoire de ce sport : Game 7.

Toujours pour les Playoffs, actuellement, le format concernant la répartition des matchs à domicile et à l’extérieur est le suivant :

1 er tour : 2-1. L’équipe la mieux classée joue les deux premiers matchs à domicile avant de partir jouer chez l’équipe la moins bien classée pour la troisième rencontre, si elle est nécessaire.

tour : 2-1. L’équipe la mieux classée joue les deux premiers matchs à domicile avant de partir jouer chez l’équipe la moins bien classée pour la troisième rencontre, si elle est nécessaire. Demi-finales et Finales : 2 – 2 – 1 : Même logique que précédemment. L’équipe la mieux classée joue les deux premiers matchs chez elles avant de partir jouer deux rencontres suivantes chez l’adversaire pour finir par clôturer la série avec un dernier match à domicile, si nécessaire.

Pour les demi-finales et les Finales, rien ne change. Pour le premier tour, légère évolution, mais qui va avoir une importance considérable. L’équipe la mieux classée ne jouera plus les deux premiers matchs à domicile, mais uniquement le premier. La deuxième rencontre ira se jouer dans l’arène de la franchise avec le moins bon classement. L’intérêt ici est évident : offrir un match à domicile aux deux équipes.

