Les Finales WNBA entre le Minnesota Lynx et le New York Liberty ne pouvaient pas mieux débuter. Cette nuit, les coéquipières de Napheesa Collier ont frôlé la correctionnelle avant d’aller arracher un succès capital du côté de Big Apple. Retour sur un match fou !

Direction le Barclays Center pour ce premier match entre le Lynx et le Liberty. Sur le papier, New York tient le rôle du favori. Logique puisque l’équipe était en finale l’an passé et qu’elle a l’avantage du terrain. Sans oublier que le Lynx a dû s’arracher lors de sa précédente série alors que les copines de Sabrina Ionescu pouvaient se reposer. Cette avantage de fraicheur s’est sans doute vu en début de match, avec New York qui prend rapidement à la gorge une équipe de Minnesota loin de ses standards.

Sabrina Ionescu semble être en jambes, comme Jonquel Jones. New York prend vite plus de 10 points d’avance. L’écart monte même à 18 en milieu de second quart-temps mais Kayla McBride, Alanna Smith puis Napheesa Collier permettent au Lynx de sauver les meubles. -8 à la pause, c’est pas encore fou mais au moins il y a match.

Au retour du break, les leaders de Minnesota lancent un run qui relancent tout. McBride, Collier et Williams sont en place, la défense des Lynx aussi. En face, Sabrina Ionescu n’y arrive plus du tout.. L’écart repasse à deux petits points ! Seulement voilà, le Liberty n’est pas là par hasard et relance la machine à coup de 3-points et de passages sur la ligne pour reprendre quasiment dix points d’avance.

Tout est à refaire pour les cousines des Wolves et ça se n’arrange pas en début de money time grâce au bel apport de Leonie Fiebich au scoring et à la passe. Un tir primé de Betnijah Laney-Hamilton redonne 15 points d’avance au Liberty à 5 minutes du terme ! Match plié donc ? Et bien non, car ces joueuses du Lynx ont un cœur énorme ! Elles placent un 18-2 sur les 5 dernières minutes avec une défense étouffante et la clutchitude de Courtney Williams qui sur un 3+1 met son équipe en tête à 5 secondes de la fin !

They’ve been down but not out, Courtney Williams gets the and-1 after being fouled beyond the arc 😱#WNBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/ohHOLP9upG

— WNBA (@WNBA) October 11, 2024

Breanna Stewart a l’occasion de remporter le match sur la ligne mais elle ne fait que 1/2 aux lancers ! Tout le monde file en prolongation ! Courtney Williams est toujours dans sa bulle et c’est le Lynx qui profite du momentum pour prendre la tête. Sabrina Ionescu et Jonquel Jones lui répondent mais le mot de la fin appartient à Napheesa Collier. La star du Lynx plante un énorme fadeaway pour mettre son équipe en tête à 8 seconde de la sonnerie.

Napheesa Collier HITS the game-winner for the Lynx 🎯pic.twitter.com/LZv7VR46ZO

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 11, 2024

Breanna Stewart a la possession pour égaliser mais son attaque de cercle ne permet pas de sauver son équipe. Énorme victoire du Lynx, qui s’empare immédiatement de l’avantage du terrain et envoie un message à sa rivale. Les cadres ont été à la hauteur pour Minnesota avec le trio Collier – Williams – McBride à plus de 20 points, mais aussi une précieuse Alanna Smith dans un rôle touche à tout. Si Williams a marqué les esprits par son money time, Napheesa Collier a elle offert une prestation extrêmement complète des deux côtés du terrain compilant 21 points, 8 rebonds et 6 contres !

En face, la paire Sabrina Ionescu – Breanna Stewart s’est pris les pieds dans le bourbier défensif du Lynx. Les deux cumulent un horrible 14/47 au shoot.. Il faudra faire beaucoup mieux pour espérer égaliser, même si New York a presque gagné malgré ces conditions. À noter que le Lynx s’offre aussi une place dans les livres d’histoire en égalant la plus grosse remontada all-time des finales WNBA (-18). Aucune équipe n’avait néanmoins gagné après avoir compté 15 points de retard sur les cinq dernières minutes par le passé, c’est là une première ! Le Game 2 aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, toujours au Barclays Center.

Game 1 went like this ⬇️

The @minnesotalynx 18-PT comeback ties the largest comeback in WNBA finals history

They tied the Liberty, who came back against the Comets to win 68-67 in Game 2 of the 1999 finals#WNBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/4855Eh5VWd

— WNBA (@WNBA) October 11, 2024

Per @ESPNStatsInfo: The Lynx trailed by 15 points with fewer than five minutes remaining

They are the first team in WNBA postseason history to win a game after trailing by 15+ points in the final five minutes of regulation

Entering tonight, teams were 0-183 in that scenario

🤯

— Alexa Philippou (@alexaphilippou) October 11, 2024