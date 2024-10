Après deux premières sorties très positives, Tidjane Salaün était de retour cette nuit avec les Charlotte Hornets. S’il a moins brillé que lors des précédentes rencontres, l’ancien de Cholet a encore montré de belles promesses quant à son potentiel.

N’allez pas dire à Tidjane Salaün qu’il manque de confiance en lui. Il n’a fallu qu’une minute pour prouver que c’était faux. Sur sa première possession offensive, le Français a décidé de dégainer en première intention, quasiment deux mètres derrière la ligne à 3-points : ficelle !

Tidjane Salaun attempted 10 threes (3/10) in only 24 minutes.

Salaun has showcased supreme confidence and excellent mechanics, which is a great sign for his long-term development as a plus shooter.

The Hornets continue to rave about Salaun’s tireless work ethic to get better. pic.twitter.com/p8YDjgdRuJ

— Evan Sidery (@esidery) October 11, 2024

La mécanique de shoot de Tidjane est toujours très propre, mais il en vient parfois à peut-être trop en abuser comme le prouvent ses 10 tirs primés tentés cette nuit malgré une réussite moindre. On aurait bien aimé le voir plus provoquer au cercle en misant sur ses qualités athlétiques. Peu en vue sur la première partie du match, Salaün a profité du dernier acte pour grapiller du temps de jeu et plus de responsabilités. Et ça lui réussit bien !

Sur le dernier quart-temps, Tidjane Salaün score 10 points avec un 2/4 du parking. On a bien aimé aussi son envie en défense, où il peut utiliser sa taille et sa puissance pour gêner du monde sur plusieurs postes. Encore un apport solide au rebond également, dans une fin de match où il a partagé la raquette avec son compatriote Moussa Diabaté, auteur lui aussi de 10 points dans le dernier acte. Prochain rendez-vous pour Tidjane et les Hornets : mardi soir du côté de New York, pour un challenge bien relevé face aux Knicks.