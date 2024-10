Titulaire pour le Thunder pour ce match de préparation face aux New Zealand Breakers, Ousmane Dieng a répondu présent ! Le Français frôle le triple-double dans la victoire facile d’OKC.

Le Thunder s’est préparé un curieux planning de pré-saison avec ce back-to-back après le match d’hier face aux Rockets. Pour l’occasion, Mark Daigneault a donc très largement ouvert son groupe, avec aucun joueur référencé en tenue. L’occasion pour Ousmane Dieng de montrer ce qu’il vaut à l’approche de la saison NBA.

Grâce à ce bouleversement de roster, le Français a pu évoluer dans un rôle plus proche de ce qu’il avait l’an passé en G League, avec davantage la balle en main et plus de création pour son équipe. Autant dire qu’il était sous les projecteurs, avec l’obligation de se montrer. Dieng n’aura pas fait défaut à son coach avec un presque triple-double face à son ancienne équipe : 20 points, 10 rebonds, 9 passes mais aussi 2 contres !

Through the defense and to the rim 🔨 pic.twitter.com/08K1FSPJpm

— OKC THUNDER (@okcthunder) October 11, 2024

Après la rencontre, Mark Daigneault a expliqué aux reporters qu’il était satisfait du match et des progrès récents de son tricolore, même si on sait qu’une déclaration comme celle-ci ne garantit pas une place dans la rotation à l’approche de la saison. Il va falloir continuer de se battre pour Dieng mais cette nuit il a fait tout ce qu’on attendait de lui. Beau boulot.

Mark Daigneault on Ousmane Dieng “I thought he was good tonight” said “he has really made a lot of strides.” Highlighted how he came in as the youngest player in the draft and has continued to improve

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) October 11, 2024