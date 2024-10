Kawhi Leonard ne s’est toujours pas entraîné avec les Clippers…

Kawhi Leonard sera-t-il prêt pour le début de la saison régulière ? Il y a de quoi en douter, de plus en plus. La star des Clippers ne s’est en effet toujours pas entraînée avec le reste de l’équipe.

La saison 2024-25 commence dans un peu plus de dix jours, et Kawhi Leonard est toujours sur la touche. Le Fun Guy continue de voir ses coéquipiers s’entraîner sans lui pendant qu’il soigne son genou droit, selon Joey Linn de Sports Illustrated. Pour rappel, Kawhi a été opéré pendant l’intersaison pour réduire l’inflammation de son genou.

Kawhi Leonard has still not practiced with the Clippers this season, per @joeylinn_.

Ty Lue is unsure if Kawhi will be ready for the season opener. pic.twitter.com/1wz80n7lxH

Quand Tyronn Lue a été interrogé sur la disponibilité de Kawhi Leonard pour l’Opening Night (23 octobre face aux Suns), le coach des Clippers a préféré botter en touche : “Je ne sais pas”. Cela ne sent pas très bon et si vous voulez notre avis, il y a de bonnes chances que les Clips inaugurent leur nouvelle salle – l’Intuit Dome – avec Kawhi en civil sur le banc.

Lors du Media Day fin septembre, Kawhi Leonard s’était pourtant montré (relativement) optimiste sur son état de santé et sa capacité à jouer le premier match de la saison 2024-25. Mais plus on avance, plus l’étau se resserre. Tant que Kawhi n’aura pas rejoint ses copains à l’entraînement et participé à des 5 contre 5 avec contact, envisager un retour dans un futur proche semble utopique.

Source texte : Sports Illustrated

Tyronn Lue on Kawhi Leonard: “He's getting treatment. He's going through the process of rehabbing his right knee.”

Still nothing at Clippers practice, but we did get a Kawhi sighting at the end of practice. pic.twitter.com/PLyG4WOQPQ

