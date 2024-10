Nouvelle recrue de Dallas, Klay Thompson a pu effectuer ses grands débuts avec les Mavs cette nuit en pré-saison. Le Splash Brother a réalisé des débuts convaincants malgré la défaite des siens.

Pas de Luka Doncic au coup d’envoi de ce Mavs – Jazz, mais un nouveau venu avec Klay Thompson, qui réalisait sa grande première devant son nouveau public de l’American Airlines Center. De quoi mériter un accueil chaleureux de la part des fans.

Klay Thompson’s first introduction in the starting five as a member of the Dallas Mavericks. pic.twitter.com/3avSUcD9s2

— Noah Weber (@noahweber00) October 11, 2024

L’histoire retiendra que le premier panier inscrit par Thompson avec Dallas est un pur classique du bonhomme : une sortie d’écran pour dégainer instantanément à 3-points et faire ficelle. Il a l’a fait pendant plus d’une décennie à Golden State, ça s’oublie pas.

𝑺𝒑𝒍𝒂𝒔𝒉 💦 pic.twitter.com/WRFK9k9CDB

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 11, 2024

Pour le reste, on gardera une bonne image de cette première à Dallas pour Klay. En dehors d’un problème de fautes, Thompson a fait ce qu’on attendait de lui. Il a offert des solides séquences défensives (une belle surprise), il a joué simple et offert quelques passes décisives à ses copains et son shoot à longue distance est déjà prêt comme le prouve ce 3/5 à 3-points. 10 points en 18 minutes pour Klay Thompson, qui n’a joué que la première mi-temps, comme prévu par Jason Kidd. Avec le retour prochain de Luka Doncic en tenue, Splash Klay devrait se régaler des caviars du Slovène pour planter encore plus de points. Une phrase qui semble encore bizarre à dire mais va falloir s’habituer.