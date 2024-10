Malgré la victoire de cette nuit face aux Mavs, le Jazz n’a pas de quoi sourire avec la sortie sur blessure de Keyonte George. Le meneur s’est blessé au genou en début de seconde mi-temps, les premiers retours parlent d’une entorse.

On en parlait en preview du côté d’Utah, les progrès de Keyonte George cette saison allaient être scrutés de près. Le meneur sophomore est plein de talent et il incarne l’une des promesses du futur à Salt Lake City, avec l’idée d’occuper un rôle de leader aux côtés de Lauri Markkanen. Une saison de confirmation qui débute plutôt mal pour George puisque ce dernier s’est blessé cette nuit. Sur une tentative de crossover, Keyonte s’est effondré. La douleur s’est lue rapidement sur son visage. Incapable de mettre du poids sur sa jambe gauche, il a été raccompagné par Markkanen et un membre du staff jusqu’aux vestiaires.

Utah Jazz point guard Keyonte George is helped to locker room after sliding on his right foot after trying a crossover. #Mavs #MFFL #NBAPreseason pic.twitter.com/7Nue29lpZp

Quelques minutes plus tard, le Jazz a annoncé que le joueur souffrait d’une entorse du genou et qu’il ne reviendrait pas en jeu. Il s’agit bien sûr d’un diagnostic préliminaire et il faudra attendre les tests dans les prochaines heures pour connaître véritablement la gravité de la blessure et le temps d’indisponibilité de George. Avant sa blessure, Keyonte George avait réalisé une bonne perf avec 14 points en 17 minutes et 4/5 de loin.

The Jazz say Keyonte George has a mild left knee sprain and will not return.

