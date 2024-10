Danny Green annonce la fin de sa (très grande) carrière !

Danny Green arrête. L’arrière âgé de 37 ans n’avait joué que 13 matchs lors des deux dernières saisons en NBA et semblait parfois ne plus avoir d’essence dans le moteur. La retraite est bien méritée après une très belle carrière, longue de quinze années dans la plus grande ligue du monde.

Une coupe de cheveux unique (ce qui n’est pas souvent un compliment), des mouvements parfois assez peu contrôlés, du moins c’est l’impression qu’il pouvait donner, mais surtout de la défense acharnée et une adresse souvent imitée, mais rarement égalée. Danny Green annonce sa retraite, dans son podcast, à 37 ans après quinze années en NBA et trois titres de champion. L’arrière est souvent tombé au bon endroit au bon moment, mais n’y était jamais étranger. Contrairement à ce que dit une célèbre tirade d’Edouard Baer, il y a de bonnes situations, mais il y a surtout ceux qui les créent et Danny Green en faisait partie.

Le chemin vers le succès de “DG” n’était pas évident. Sélectionné en 46e choix de la Draft NBA 2009 par les Cleveland Cavaliers, c’est un transfert vers les San Antonio Spurs l’année suivante qui a été l’élément déclencheur d’une carrière en or. Bruce Bowen venait de quitter le navire texan et il fallait un nouvel arrière capable de mordre les mollets de ses adversaires directes, “Icy-Hot” en a fait son gagne-pain.

Et avec l’évolution du jeu, l’équipe dirigée par Gregg Popovich a du se résoudre à shooter davantage derrière la ligne à 3-points et le visage de ce changement, c’est celui de Green. Plus de 40% de réussite derrière l’arc en moyenne dans sa carrière avec près de cinq tentatives par match, ce sont des statistiques hallucinantes ; une qualité cruciale pour le Passing Game des éperons.

Première bague en 2014 dans un des plus beaux collectifs de l’histoire avant un départ vers Toronto dans le transfert de Kawhi Leonard quatre ans plus tard. Si c’est l’arrivée de “The Klaw” qui a permis aux Raptors d’obtenir le titre en 2019, celle de Danny Green reste non négligeable dans ce succès. L’arrière s’impose comme un titulaire indiscutable de cette équipe championne et apporte sa pierre à l’édifice avec plus de 10 points de 45% à 3-points de moyenne sur la saison. Comme son ami de San Antonio, “DG” ne restera qu’un an au Canada, le bon.

Et bien lui en prend puisqu’il choisit les Los Angeles Lakers l’année suivante et remporte un dernier trophée Larry O’Brien dans la bulle en compagnie de LeBron James et Anthony Davis. Une campagne au cours de laquelle il sera à nouveau titulaire, malgré un impact plus discutable.

Trois titres avec trois équipes différentes, seuls quatre hommes ont réussi cet exploit dans l’histoire de la NBA : LeBron James, John Salley, Robert Horry et Danny Green.

Même si sa fin de carrière a été plus compliquée, bien que très loin d’être honteuse, l’arrière avait déjà réussi tout ce dont il pouvait rêver et c’est le coeur léger qu’il a fait cette annonce en ce mois d’octobre 2024. Après Richard Gasquet et Rafael Nadal … quelle journée !

Source texte : Danny Green x Inside the Green Room