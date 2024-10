Bronny et LeBron James devraient jouer ensemble dès l’Opening Night

J.J. Redick n’a pas de temps à perdre, le coach des Los Angeles Lakers veut vivre l’histoire. Sauf surprise, LeBron James et son fils Bronny vont évoluer ensemble sur le parquet dès le premier match de la saison, contre les Minnesota Timberwolves, le 22 octobre prochain.

Au vu des performances de Bronny James en Summer League et en pré-saison, il n’était pas forcément évident que le jeune rookie soit inclus dans la rotation des Los Angeles Lakers dès le début de saison. Le meneur de jeu a montré de belles choses défensivement, mais n’est “qu’un” 55e choix de Draft et ne montre pas de promesses évidentes à court terme.

Mais il semble avoir gagné la confiance de J.J Redick. Selon Shams Charania, journaliste pour ESPN (ça fait bizarre d’écrire ça), le coach des pourpre et or semble vouloir le faire jouer en compagnie de son père LeBron James et ce dès le premier match de la saison face aux Minnesota Timberwolves.

.@ShamsCharania says LeBron James and Bronny James debut together will be “as soon as opening night” for the Lakers 🤩

“We’re going to be seeing history very, very soon.” pic.twitter.com/bZWrsh8V0Z

— Get Up (@GetUpESPN) October 10, 2024

Les voir ensemble signifierait que le fiston rentre alors que ce n’est pas le garbage time et donc qu’il est une pièce à part entière de l’échiquier Lakers.

Au-delà de ces considérations tactiques, il y a tout un aspect historique et émotionnel à cette information. Le premier duo père-fils va jouer ensemble en NBA cette saison, on le savait et on les a déjà vu côte-à-côte en pré-saison, mais dans un match officiel, ce n’est pas pareil.

Même s’il ne faut pas avoir trop d’attentes autour de Bronny James, cet arc narratif sera une des plus intéressantes à suivre en NBA cette saison. Dans quelques années, la longévité de LeBron James ne pourra pas être mieux résumée qu’avec cette statistique.

Alors rendez-vous le 22 octobre prochain, au beau milieu du deuxième quart-temps pour vivre l’histoire.

Source texte : Shams Charania