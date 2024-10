Cinq matchs sont au programme cette nuit en pré-saison NBA et pourtant seules neuf franchises de la Grande Ligue fouleront le parquet. Les Breakers sont toujours là pour se faire rouster et du coup, on va plutôt se concentrer sur les autres matchs, dont celui de Tidjane Salaün.

Le programme de la soirée :

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers à 1h00

Oklahoma City Thunder – New Zealand Breakers à 2h00

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers à 2h00

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets à 2h00

Dallas Mavericks – Utah Jazz à 2h00

Tidjane Salaün veut maintenir sa belle dynamique

Les trois français sélectionnés dans le Top 10 de la dernière Draft ont tous réalisé de beaux débuts en Summer League, mais celui qui a le plus impressionné, c’est peut-être Tidjane Salaün. Beaucoup vendaient un diamant très brut qui prendrait du temps avant de s’adapter à la Grande Ligue et bien qu’il soit encore largement trop tôt pour affirmer le contraire, ses deux premiers matchs ne sont pas allés dans ce sens.

Un gabarit et des qualités physiques qui sautent aux yeux, de l’activité en défense et au rebond, une adresse de loin (7/12 en deux rencontres) et même du culot en fin de match, Tidjane Salaün a déjà séduit bon nombre de fans des Hornets qui sont impatients de le voir à l’oeuvre face aux Memphis Grizzlies.

Les coéquipiers de Ja Morant (qui ne sera pas là ce soir) ont montré de belles choses face aux Dallas Mavericks pour leur premier match de préparation. Contre les Hornets, Desmond Bane devrait être là pour se frotter à la pépite de Cholet tandis que Moussa Diabaté et Zach Edey pourraient se croiser dans la raquette.

Les problématiques de kérosène

LeBron James a soulevé un problématique intéressante en se demandant pourquoi les Los Angeles Lakers devaient prendre l’avion et aller jusqu’à Milwaukee pour affronter les Bucks lors d’un match de pré-saison. Bien que ce ne soit pas forcément l’endroit et le moment pour lancer un immense débat de fond sur les problématiques environnementales de la Grande Ligue, cette sortie nous montre que l’affrontement entre Lebron James et Giannis Antetokounmpo aura lieu, mais sans une motivation débordante.

Can someone please explain to me why we’re getting on a ✈️ and heading to Milwaukee for 1 pre-season game!?!?

— LeBron James (@KingJames) October 9, 2024

On peut aussi se demander pourquoi une franchise néo-zélandaise est conviée aux festivités, encore plus lorsqu’elle affronte une équipe … qui va réaliser un back-to-back. En effet, le Thunder était hier opposé aux Houston Rockets dans une rencontre terminée après prolongations, et remet directement le couvert.

La NBA et son rythme effréné reprennent et on adore ça, mais si les Lakers avaient affronté les Clippers ce soir et que les Bucks s’étaient frottés aux Bulls ou aux Pistons, ça aurait quand même eu plus de sens, non ?