Liberty – Lynx, la preview du Game 1 des Finales WNBA

Les Finales WNBA commencent ce soir et opposent le New York Liberty au Minnesota Lynx. Le Game 1 aura lieu à 2h00 du matin au Barclays Center, antre de Sabrina Ionescu et de ses coéquipières.

Ce ne sont pas les Brooklyn Nets qui ont le mieux rendu hommage au Barclays Center cette saison. Le New York Liberty a été dominant en WNBA en terminant la saison régulière à la première place et en se hissant jusqu’en Finales sans encombre. A’Ja Wilson c’est bien, mais ça ne suffit pas à faire vaciller un collectif huilé.

Sabrina Ionescu, Breanna Stewart et toutes les autres sont les grandes favoris de ces Finales et voudront lancer une bonne dynamique, dès ce soir, à domicile. Surtout que le Liberty arrive avec un sentiment de revanche après avoir perdu à ce stade de la compétition l’année dernière. Dans son histoire, la franchise s’est retrouvée cinq fois dans des séries pour le titre, mais n’a jamais remporté la moindre bague. Il faut briser la malédiction.

THE STAGE IS SET.

The New York Liberty and the Minnesota Lynx will be battling it out in the 2024 #WNBAFinals presented by @YouTubeTV 🔥#WelcometotheW pic.twitter.com/2gRJVc2D6e

— WNBA (@WNBA) October 9, 2024

Mais le Minnesota Lynx n’est pas là pour se faire dresser la patte (comment ça, ce n’est pas ça l’expression ?) Napheesa Collier mène son équipe comme une patronne depuis le début de la saison. L’intérieure a terminé à la deuxième place du classement MVP et est restée dans la même forme en Playoffs. Contre le Connecticut Sun, en demi-finales, elle a envoyé 27 points, 11 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres dans le Game 5 décisif.

La franchise de Minneapolis est, elle, la plus titrée de l’histoire avec quatre championnats remportés et, même si l’équipe de cette année, ne semble pas aussi forte que celle des new-yorkaise, elle mène 2 à 1 dans les confrontations directes en 2024.

Les Finales WNBA, ça commence ce soir à 2h00 du matin. La pré-saison c’est bien, des matchs pour le titre, c’est quand même beaucoup mieux !