Preview des Indiana Pacers – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd'hui ? Ce sont les Indiana Pacers, finalistes de Conférence "en titre" qui passent sur notre radar.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

47 victoires, 35 défaites, sixièmes de la Conférence Est. Beaucoup s’attendaient à une amélioration des résultats des Pacers, mais sans doute pas autant. Tyrese Haliburton a réussi une première partie de saison exceptionnelle, qui le plaçait même un temps dans la course au MVP et, portés par leur meneur, d’autres joueurs comme Aaron Nesmith ou Myles Turner ont également réalisé la meilleure saison de leur carrière. Lors de la trade deadline, les Ruraux ont réussi à s’améliorer en allant chercher Pascal Siakam contre un package construit autour de Bruce Brown avec qui la greffe n’avait jamais vraiment pris. Une autre satisfaction de la saison est le banc de touche porté par un duo T.J McConnell – Obi Toppin étincelant.

Et si la régulière a été belle, ce n’est rien à côté de la campagne de Playoffs. À la surprise générale, Indiana s’est défait de Milwaukee au premier tour en les dominant (même si les Bucks ont été handicapés par la blessure de Giannis Antetokounmpo). Ensuite, les Pacers ont remporté la bataille physique face aux New York Knicks en remportant un Game 7 de haut niveau au Madison Square Garden. L’aventure s’est arrêtée en Finales de Conférence face aux Boston Celtics, futurs champions, mais la saison était déjà plus que réussie.

Le marché de l’été

Ils partent : Doug McDermott, Jalen Smith, Oscar Tchiebwe, Isaiah Wong

Ils prolongent : Pascal Siakam, Andrew Nembhard, Obi Toppin, T.J. McConnell, James Johnson, Quenton Jackson, Joey Chestnut

Ils arrivent : James Wiseman, Johnny Furphy, Tristen Newton, Enrique Freeman, Cole Swider, les attentes

On ne change pas une équipe qui gagne ! Le management des Indiana Pacers n’a pas vécu le plus compliqué des étés. Doug McDermott, ailier spécialiste du catch-and-shoot à 3-points, a été remplacé par le rookie Johnny Furphy, ailier, spécialiste du catch-and-shoot à 3-points. Jalen Smith, troisième pivot de la rotation, jeune et athlétique a été remplacé par James Wiseman, pivot, destiné à être le troisième de la rotation, jeune et athlétique. Parmi les hommes très utilisés par Rick Carlisle en Playoffs, personne n’a bougé, c’est aussi simple que ça.

Le front office a tout de même fait un beau boulot au niveau des prolongations. Pascal Siakam et Andrew Nembhard ont été verrouillés sur le long terme et feront partie de l’aventure sur les années à venir. Surtout, Obi Toppin, auteur d’une très belle saison a reçu une des extensions les plus sous-cotés de l’été en NBA. 60 millions de dollars sur quatre ans, c’est donné !

Le roster 2024-25 des Pacers

Meneurs : Tyrese Haliburton , T.J. McConnell, Tristen Newton (two-way)

, T.J. McConnell, Tristen Newton (two-way) Arrières : Andrew Nembhard , Bennedict Mathurin, Quenton Jackson (two-way)

, Bennedict Mathurin, Quenton Jackson (two-way) Ailiers : Aaron Nesmith , Johnny Furphy, Ben Sheppard, Kendall Brown, Cole Swider

, Johnny Furphy, Ben Sheppard, Kendall Brown, Cole Swider Ailiers-forts : Pascal Siakam , Obi Toppin, Jarace Walker, James Johnson, Enrique Freeman (two-way)

, Obi Toppin, Jarace Walker, James Johnson, Enrique Freeman (two-way) Pivots : Myles Turner, Isaiah Jackson, James Wiseman

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Aucune raison de changer un cinq majeur qui a aussi bien fonctionné la saison dernière et encore moins de raison de changer un banc de touche qui a fait des merveilles. Les deux units de Rick Carlisle sont claires et nettes et sauf début de saison cataclysmique ou blessures, ne devraient pas évoluer de sitôt. Chacun connaît son rôle, la hiérarchie est claire, la continuité présente, toutes les recettes du succès en somme.

Si on voulait chercher la petite bête, on pourrait trouver deux limites à cet effectif des Pacers. Même si ben Sheppard n’a pas été mauvais la saison dernière et que Johnny Furphy a du potentiel, la rotation sur le poste 3 n’est pas assez bonne dans une ligue où les ailiers de grand talent pullulent. Aussi, il y a une certaine profondeur, tant que tout le monde est en forme, mais en cas de blessures, les troisièmes couteaux par poste ne donnent aucune garantie. De trop nombreux passages à l’infirmerie pourraient faire passer cette équipe de bonne à très moyenne assez rapidement.





Tyrese Haliburton et Pascal Siakam.

Deux joueurs qui risquent de partir chaque mois dans les decks de la plupart des joueurs. Lorsque le meneur de jeu est dans la forme qu’il a montré sur la première partie de saison l’année dernière, il est un des meilleurs choix de toute la Ligue. Scoreur de qualité avec une grande adresse, même à longue distance, il est aussi le meilleur passeur de NBA et est capable de prendre quelques rebonds pour s’approcher de triples-doubles bien garnis. Pascal Siakam a tourné autour des 22 points et 7 rebonds de moyenne l’année dernière, mais dans le rythme rapide d’Indiana, il pourrait bien faire encore mieux cette saison. Lorsque vous n’avez plus grand monde de disponible, Myles Turner est également capable de vous assurer les 40 points avec un gros double-double accompagné de 4 contres.

Infirmerie : le point sur les blessures

Bennedict Mathurin a été le principal absent la saison dernière à Indianapolis. Touché à l’épaule, il avait laissé ses coéquipiers dès le mois de mars. Sinon, le reste de l’effectif avait été plutôt épargné, mais avait terminé sur les rotules en toute fin de Playoffs. Sur la fin de série face aux Celtics, Tyrese Haliburton avait même laissé sa place dans le cinq majeur à Ben Sheppard. Mais le meneur a participé (depuis le banc de touche) à la belle aventure de Team USA aux Jeux olympiques, preuve de son meilleur état de santé. Sauf mauvaise surprise, tout le monde devrait être en forme pour la reprise.

Quels objectifs cette saison ?

Faire aussi bien serait déjà une divine surprise. L’effectif ne s’est pas amélioré cet été, contrairement à celui de certains autres prétendants comme les New York Knicks ou les Philadelphia Sixers. Conserver la meilleure attaque de NBA serait une franche réussite et confirmerait l’élan de hype construite par l’équipe dans l’Indiana la saison dernière. En revanche, pour viser encore plus haut, il faudra progresser en défense ; les Pacers ont montré qu’ils en étaient capables lors de la campagne de Playoffs.

Tyrese Haliburton a confirmé l’année dernière qu’il faisait partie du gratin NBA à la mène, mais avait tout de même connu une vraie baisse de régime en deuxième partie de saison. Son duo avec Pascal Siakam peut encore largement s’améliorer et a le potentiel pour devenir un des meilleurs de toute la Ligue. Gagner en régularité ferait de l’ancien des Sacramento Kings un des prétendants à la All-NBA First Team et transformerait encore un petit peu plus les Indiana Pacers en place forte de la Conférence Est. Lorsque l’objectif d’un joueur devient celui de la franchise.

Le pronostic du rédacteur

44 victoires – 38 défaites Les équipes surprises des dernières Finales de Conférence comme les Dallas Mavericks en 2022 ou les Atlanta Hawks en 2021 ont eu du mal à confirmer l’année suivante. Je vois les Indiana Pacers suivre un petit peu le même chemin, sans s’effondrer pour autant. L’effectif n’a pas bougé et c’est une bonne autant qu’une mauvaise chose, il est moins profond que celui de beaucoup de leurs concurrents dans la Conférence Est et s’ils venaient à être plus touchés par les blessures que la saison dernière, les résultats pourraient vite s’enliser. Trois victoires de moins qu’en 2023-24, huitièmes de l’Est, c’est le plancher de l’équipe d’Indianapolis.

