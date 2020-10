Champion avec trois franchises différentes, Danny Green rejoint un club ultra-privé : mode avion activé, il n’entend plus les haters

Arrivé l’été dernier en provenance de Toronto, Danny Green vient de réaliser le back-to-back en remportant une nouvelle bague avec les Lakers. Mieux, il rentre dans le cercle fermé des joueurs ayant gagné le titre avec trois franchises différentes.

Les Lakers sont champions et LeBron vient de remporter un nouveau titre de MVP des Finales devenant ainsi le premier joueur à réussir cet exploit avec trois franchises différentes. Accomplissement hors-norme et unique pour le King qui, par la même occasion, rentre dans le club des joueurs titrés trois fois avec trois franchises différentes, comme son coéquipier Danny Green. Déjà bagué en 2014 avec les Spurs, l’arrière a rempli un peu plus le CV ces deux dernières saisons : deux titres en seize mois, impossible de faire mieux. Drafté au second tour en 2009 par les Cavs de… LeBron, il mettra deux ans avant de se faire une place en NBA. Une vingtaine de matchs à Cleveland avant de se faire couper, huit à San Antonio la saison suivante et le double en D-League. Propulsé dans le cinq majeur des Spurs en 2012, il y restera sept saisons pour une finale perdue en 2013 et un titre en 2014 face au Heat de… LeBron. Envoyé à Toronto avec Kawhi à l’été 2018, il participera activement au titre de 2019 avant de faire ses valises pour Los Angeles comme son ancien coéquipier. Mais si The Claw a rejoint les Clippers, Danny a préféré les Lakers de… LeBron, c’est bien, vous suivez.

Critiqué pour son tir ouvert manqué à la fin du Game 5, l’arrière s’est bien battu défensivement mais n’a pas vraiment brillé offensivement dans ces Finales (7,5 points à 32,7% aux tirs et 28,9% à 3-points), au point de devoir endosser le costume de coupable idéal auprès des supporters, partagé avec Kyle Kuzma. Malgré les critiques, il vient en tout cas de remporter son troisième titre avec trois équipes différentes, à chaque fois en tant que starter. Avec LeBron, les deux Lakers sont devenus les troisièmes et quatrièmes joueurs à chopper une bague avec trois franchises : un club ultra select donc, dans lequel se trouvaient jusque là Robert Horry et John Salley. Le premier, bagué sur les deux mains, a remporté deux titres avec les Rockets en 1994 et 1995, trois lors du three-peat des Lakers entre 2000 et 2002, puis deux avec les Spurs en 2005 et 2007. Solide carrière de role player pour Big Shot Rob qui a trainé sa clutchitude entre le Texas et la Californie pour remplir la vitrine à trophée. John Salley fut pour sa part le premier à ouvrir ce club : double-champion avec les Pistons en 1989 et 1990 puis avec les Bulls en 1996 et les… Lakers en 2000. Remplaçant solide avec les Pistons, il cirait le banc avec les Bulls de MJ en 96′ avant de prendre sa retraite… puis d’en sortir trois ans plus tard, histoire d’ajouter une dernière bague à sa collection, toujours avec un temps de jeu famélique : rarement vu un aussi bon opportuniste. Bref, même après avoir doublé ses membres, pas de quoi construire un cinq majeur avec ce groupe, ça place un peu l’amplitude de l’accomplissement.

Moins tranchant cette année que lors du titre de 2019 avec les Raptors, Danny Green s’en sort quand même avec une nouvelle bagouze et une place VIP dans un club très fermé. De quoi faire la paix avec les fans des Lakers pour repartir au charbon en 2021 ?