Christian Koloko est de retour en NBA. S’il doit encore attendre l’autorisation de la Ligue après ses soucis de santé (une formalité normalement), le pivot camerounais a signé avec les Lakers et devrait donc fouler les parquets cette saison après plus d’un an d’absence. Peut-il lancer sa carrière à Los Angeles ?

Cela fait depuis le 8 avril 2023 qu’il attend ça.

Cette date, c’est la date où Christian Koloko a disputé son dernier match NBA, sous les couleurs des Toronto Raptors. Depuis, il a enchaîné les galères : le jeune pivot de 24 ans a d’abord été victime de soucis respiratoires qui lui ont empêché de démarrer la saison 2023-24, avant de se voir diagnostiquer un caillot sanguin qui a immédiatement menacé sa carrière NBA.

Le 17 janvier 2024, Christian Koloko a été coupé par les Raptors.

The Lakers and seven-foot center Christian Koloko have agreed on a deal, agent Calvin Andrews of Klutch Sports says. Koloko is expected to have an opportunity for a role in Lakers frontcourt after he receives clearance from league’s fitness panel. https://t.co/QEYw7Or4kR

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2024

Huit mois plus tard, le 33e choix de la Draft 2022 est de retour, du côté de Los Angeles. Le grand froid canadien laisse place au soleil californien, et on espère que cette phrase servira un jour de métaphore pour la carrière de Koloko.

Parce que oui, le Camerounais vient dans la Cité des Anges pour lancer une carrière qui est mal partie. Christian Koloko était arrivé en NBA avec l’étiquette de pivot prometteur capable d’avoir à terme un vrai impact défensif. La capacité des Raptors à bien développer leurs jeunes joueurs associée à leurs besoins sur le poste de pivot laissait penser que Koloko – 2m16 – possédait une vraie opportunité de faire son trou au Canada. Malheureusement, malgré les flashs montrés en tant que rookie, le destin en a décidé autrement.

Christian Koloko is finalizing a return to the NBA, with the #Lakers emerging as frontrunners to sign him, per @ShamsCharania.

The Raptors, Clippers, and Spurs are also in the mix.

Koloko is awaiting medical clearance from the NBA’s fitness panel due to career-threatening… pic.twitter.com/rOnjpwg72B

— BasketballNews.com (@basketbllnews) September 14, 2024

Mais le destin l’emmène désormais à Los Angeles où il pourrait bien remettre sa carrière sur les bons rails. Outre ses qualités défensives, Koloko possède un profil assez intrigant à travers sa mobilité, ses qualités athlétiques et l’énergie qu’il amène quand il est sur le parquet. Il a même un petit potentiel de shooteur et n’est pas maladroit balle en main. Autant d’attributs qui ont convaincu les Lakers de tenter leur chance sur le prospect camerounais.

S’il reçoit comme attendu l’autorisation de la NBA pour retrouver le haut niveau, Koloko se battra pour une place dans la rotation intérieure de l’effectif californien. Derrière Anthony Davis, il n’y a pas foule. Seuls Jaxson Hayes et Christian Wood peuvent être considérés comme des intérieurs de métier avec un peu d’expérience NBA, et ce dernier est blessé pour plusieurs semaines. On n’oublie pas le jeune Colin Castleton mais il est sous un contrat two-way et doit encore se développer à l’étage inférieur. Il y a donc clairement une opportunité à prendre pour Christian Koloko.

Une opportunité, mais aussi un vrai challenge à relever.

Parce que malgré son potentiel, on rappelle que Christian Koloko reste sur une saison blanche à cause d’un problème de santé sérieux. C’est évidemment loin d’être anodin. Retrouver le rythme NBA, enchaîner les matchs, répondre à l’intensité du haut niveau, c’est quelque chose qui prendra sans doute du temps pour le Camerounais. La patience est donc de mise, même si à Los Angeles on n’aime pas trop attendre.

You’re telling me the Lakers just got this guy for free??????? 2025 champs 🏆 pic.twitter.com/yDN0geuG3x

— SMJ (@SixthManJake) September 14, 2024

Lentement mais sûrement, Christian Koloko voudra retrouver les parquets pour devenir le joueur qu’il est capable de devenir. En tout cas, les Lakers croient en lui. Et nous aussi !