Absent depuis le début de saison et récemment coupé par les Raptors, le jeune pivot Christian Koloko pourrait ne plus jamais jouer en NBA. Un caillot sanguin lui a en effet été détecté.

Voilà une nouvelle dont on se serait bien passée.

D’après Shams Charania de The Athletic, la carrière NBA de Christian Koloko est directement menacée, la faute à un caillot de sang. Pour info, l’intérieur sophomore n’a pas joué la moindre minute cette saison, et avait également été forfait lors de la présaison pour des problèmes respiratoires.

Former Raptors center Christian Koloko has a blood clot issue that is threatening his basketball career, details on @TheRally: pic.twitter.com/ZpNV5FG9uJ

Alors que son profil intéressait des équipes NBA depuis sa libération par les Raptors suite au transfert de Pascal Siakam, Christian Koloko ne peut pas jouer ni s’entraîner tant qu’il ne reçoit pas l’autorisation des médecins. C’est un gros coup d’arrêt pour le pivot camerounais de 2m13, 33e choix de la Draft 2022 et auteur de 58 matchs lors de sa campagne rookie à Toronto (19 titularisations pour 3,1 points, 2,9 rebonds et 1 contre de moyenne).

Par le passé, on a vu d’autres joueurs NBA souffrir d’un problème similaire. L’intérieur All-Star de Miami Chris Bosh a dû interrompre sa carrière prématurément (2017), tandis que Brandon Ingram a lui reçu l’autorisation de rejouer au basket (2019). Difficile donc de vraiment s’exprimer sur l’avenir de Koloko, mais on ne peut que lui souhaiter le meilleur dans ce passage difficile.

Masai Ujiri had this to say when asked about why the Raptors waived Christian Koloko:

"It’s really unfortunate for us, because this is a player that we felt was really a big part of our future."

Full story ⤵️https://t.co/TJC7Gv3tFN

