NBA Trade Deadline 2024 : les dernières rumeurs ! // Allez café – le replay

Alors que la NBA trade deadline arrive à grand pas (8 février), c’est l’heure de faire un point sur toutes les rumeurs. Et si vous voulez vous la péter en société quand les premiers trades vont tomber en disant que vous étiez au courant depuis 3 semaines, le replay de ce Allez café est fait pour vous !

Chaque année, la trade deadline est un point de passage important dans une saison. Marc Gasol aux Raptors en 2019, Derrick White aux Celtics en 2022, les Lakers en 2023… Cette année ne fait pas exception et les Pacers ont déjà lancé la machine. Une grosse fournée de rumeurs est tombée hier sur votre compté Twitter X préféré et on revient donc en détail sur celles-ci pendant une bonne heure. Evan Fournier va-t-il sortir de prison ? Est-ce que les Lakers peuvent nous refaire le coup de l’année dernière avec quelques beaux ajouts ? Où est-ce que Dejounte Murray va tomber ? Pour tout connaître de ces dossiers, rendez-vous sur le replay de votre émission favorite !

