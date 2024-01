Il n’est pas forcément celui dont a le plus parlé suite au premier trade de l’hiver cette semaine, un trade dont on n’a d’ailleurs pas parlé plus que ça. Marvin Bagley III peut-il se relancer à Washington ? La route est longue, mais pourquoi pas.

Pour beaucoup, Marvin Bagley III est un intérieur lambda, athlétique certes, mais pas vraiment dans le lot des meilleurs joueurs NBA. Pour ceux qui commencent à avoir un peu de bouteille ? Il est aussi et surtout celui qui fut drafté en 2 par les Kings en 2018. En 2, c’est à dire devant Luka Doncic, Trae Young ou encore Jaren Jackson Jr. Ou encore devant Mikal Bridges, Michael Porter Jr. ou Shai Gilgeous-Alexander, histoire de remuer un peu le couteau dans une plaie encore un peu purulente.

Pourquoi (re)parle-t-on ce matin de Marvin Bagley III ? Car pour son premier match avec les Wizards, MBIII était titulaire et il a été très bon.

Il était dans le trouble chez les Pistons, comme tous les joueurs des Pistons. Il est arrivé à Washington pour se relancer, et en tout cas on lui souhaite comme dirait l’autre. Sa première en tant que Sorcier ? Très bon ! De sa relation avec Deni Avdija ou celle, très intéressante, avec Jordan Poole (cette phrase !) à sa capacité à jouer les trailers parfaits, Marvin a montré de vraies belles choses pour sa première. En défense également, où il a profité de sa match-up avec l’intérieur le moins énergique de l’univers lorsqu’il l’a décidé – Julius Randle – pour montrer que son envergure peut encore être une vraie arme en NBA.

Tyus Jones, Jordan Poole, Deni Avdija, Kyle Kuzma, Marvin Bagley III. Manque encore Daniel Gafford dans le lot mais le coach Wes Unseld Jr. a peut-être trouvé une belle formule pour travailler. Ceux qui connaissent un peu WUJ ont un sourire en coin mais, tout de même, il semblerait qu’il y ait un peu de matière pour taffer sur cette deuxième partie de saison.

A voir si Marvin a les moyens de flex un peu jusqu’en avril, à voir aussi s’il… ne déménagera pas encore avant le 8 février. Parce que ça reste les Wizards, parce que ça reste Marvin Bagley III, parce que ça reste la NBA.