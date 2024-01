Pascal Siakam n’était pas intéressé par les Warriors

Tout juste transféré aux Pacers, Pascal Siakam intéressait également d’autres équipes sur le marché des transferts. Dont les Golden State Warriors. Mais visiblement, l’intérêt n’était pas réciproque.

Il fut un temps où la culture Warriors attirait les superstars. Où les meilleurs joueurs du monde – agent libre ou en instance de départ – étaient liés presque automatiquement à Golden State tellement les Dubs étaient “à des années-lumière” devant la concurrence (coucou Joe Lacob).

Mais les temps changent.

D’après Sam Amick de The Athletic, Pascal Siakam était sur les tablettes des Warriors, désireux de se renforcer avant la trade deadline pour remonter au classement de la Conférence Ouest. Sauf que Spicy P n’avait pas l’air très emballé pour potentiellement faire ses valises en direction de San Francisco.

Le premier signe de chute d’une franchise ? C’est quand t’attirais tout le monde et maintenant on veut plus vraiment de toi.

Siakam qui refuse les Warriors, c’est un coup de poing dans la gueule de la structure à Golden State. https://t.co/MKeyZb3vuT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2024

En dernière année de contrat cette saison, Pascal Siakam possédait un certain contrôle sur l’endroit où il allait être transféré. L’ancien joueur des Raptors a non seulement indiqué sa volonté de décrocher un contrat max à l’été 2024, mais a également fait comprendre aux franchises intéressées par ses services s’il comptait prolonger ou pas. C’est ainsi qu’il a terminé chez les Indiana Pacers, à environ 3 600 kilomètres de la Baie de San Francisco.

Voici un signe supplémentaire du déclin des Warriors, dont la dynastie est en train de prendre fin. Outre les résultats médiocres de cette saison (18 victoires – 22 défaites, 12e de l’Ouest), Golden State ressemble à une équipe sans équilibre, avec un Steph Curry assez isolé, des vétérans en perdition et un Draymond Green qui enchaîne les pétages de câble.

Tu m’étonnes que Siakam voulait aller ailleurs…

Source texte : The Athletic