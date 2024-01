OG Anunoby, la révolution défensive à New York !

Récemment transféré aux Knicks, OG Anunoby a fait l’objet de beaucoup de convoitises par des équipes voulant se renforcer. Convoitises justifiées puisque depuis son arrivée dans la Grosse Pomme, les Knicks sont la 2ème meilleure défense de NBA et ont gagné 7 des 9 matchs auxquels il a participé.

Neuf petits matchs ont eu lieu depuis l’arrivée d’OG Anunoby chez les Knicks et l’effet est déjà immédiat. Alors que les Knicks avaient le 16è meilleur defensive rating de la ligue avant son arrivée, ils sont désormais 10è. Mieux, depuis 9 matchs, ils sont la 2è défense de NBA alors que Mitchell Robinson est toujours blessé ! Un effort collectif, certes, mais la défense d’OG Anunoby y est pour beaucoup. Déjà 7è au classement du meilleur défenseur de l’année dernière et dans la 2nde All-Defensive Team, il confirme cette année.

Très relou autant en défense sur le ballon que loin du ballon, sa puissance et sa vitesse d’appuis lui permettent d’être très polyvalent selon le joueur sur qui il défend. Face aux Sixers par exemple, il a défendu sur Tyrese Maxey mais aurait très bien pu défendre sur Tobias Harris ou même Joel Embiid sur quelques séquences. Aux Knicks, Hartenstein défend le pick-and-roll en drop, donc OG doit revenir vite sur le porteur de balle et il le fait très bien. Les schémas défensifs de New York vont parfaitement à ses qualités et il les rend encore plus viables.

Loin du ballon, OG est très concentré pour faire les bonnes rotations et venir en aide au bon moment. L’un des points majeurs de cela est son envergure. 2m19. Des bras interminables qui lui donnent une protection d’arceau très importante. Grâce à sa longueur, il peut même bien défendre sur un pivot qui roule vers le cercle. Face aux Wolves, il a parfaitement été capable de freiner des alley-oops vers Rudy Gobert par exemple. Et ce grâce à son sens de la défense et ses qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne. Son coach Tom Thibaudeau a dit de lui qu’il est “vraiment une défense en lui-même”, impression due à son impact positif sur tous les aspects de la défense new-yorkaise.

En combinant ses qualités défensives avec une équipe comme les Knicks qui ont du personnel à chaque poste, la défense devient forcément très bonne, voire élite. Josh Hart, Isaiah Hartenstein ou Quentin Grimes sont de bons défenseurs et OG vient fortifier le tout. Le retour de Mitchell Robinson peut permettre de rendre la défense encore plus folle, et les Knicks commenceraient à faire très peur puisqu’en attaque, pendant que Jalen Brunson et Julius Randle assurent bien le taf de l’autre côté du terrain.

La trade deadline aura lieu le 8 février et si les Knicks ont déjà fait un gros coup en décembre, ils vont probablement essayer de se renforcer davantage. S’ils sortent grand vainqueur de cette période, le poil à gratter de la Conférence Est en Playoffs pourrait bien être stationné à Gotham…