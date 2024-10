Après plusieurs saisons plombées par les blessures, Ben Simmons espère enfin rebondir cette saison aux Nets, et par la même occasion fermer la bouche de ceux qui le traitent de “voleur”.

40 millions de dollars.

C’est le salaire que touchera Ben Simmons lors de la saison 2024-25. Un salaire qui est évidemment à des années-lumière de sa production sur les parquets. Depuis 2021 et sa dernière sélection All-Star quand il était encore aux Sixers, Simmons n’a joué que 57 matchs au total, pour des stats de 6,7 points, 6,7 rebonds et 6 passes décisives par match.

Entre les blessures (dos, genou…), une production en chute libre et une confiance en son jeu qui semble avoir disparu, Ben Simmons n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était à Philadelphie. Suffisant pour voir les critiques – voire les moqueries – s’accumuler dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez l’imaginer, son contrat de 177 millions sur cinq ans signé en 2019 n’a pas arrangé les choses. Bien au contraire.

“Les gens disent que je suis un voleur. C’est faux” a déclaré Simmons au New York Post. “Lorsque j’ai obtenu ce contrat, je jouais à un très haut niveau. Malheureusement, j’ai eu des blessures. Mais que quelqu’un dise cela, c’est un manque de respect. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Ils doivent vivre avec. Mais en fin de compte, tout cela vous rattrape.”

De retour sur les parquets, en bonne santé à l’heure de ces lignes, Ben Simmons espère que la saison 2024-25 sera celle du renouveau pour lui.

L’avantage, c’est qu’il va évoluer dans une équipe des Nets (désormais coachée par Jordi Fernandez) qui ne va rien jouer cette année, et qu’aucune pression ne devrait donc entourer le joueur australien. Néanmoins, Ben arrive dans la dernière année de son contrat, et devra donc performer un minimum s’il veut encore avoir un avenir en NBA.

On verra si son corps peut tenir pendant toute une saison ou au moins une grande partie. Mais surtout, on aimerait revoir un Ben Simmons agressif et qui joue libéré lorsqu’il est sur le parquet.

“Je me fiche de ce qui se passera l’année prochaine, du contrat que j’obtiendrai, si j’en obtiens un. Je veux faire mon travail tant que je suis ici, être professionnel et aider ces gars de toutes les manières possibles. Alors, qui sait ? Je veux jouer aussi longtemps que mon corps me le permettra. Si c’est un an, cinq ans, six ans, je ne sais pas. Mais je veux juste continuer jusqu’à ce que je ne puisse plus.” – Ben Simmons

Source texte : New York Post