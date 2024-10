Le 4 janvier prochain, les Bulls vont honorer Derrick Rose au United Center, lors d’une rencontre entre Chicago et New York. Mais ce n’est pas ce jour-là que son maillot montera au plafond de la salle des Taureaux, s’il y monte un jour…

Les Bulls l’ont confirmé ce vendredi : le 4 janvier 2025 sera synonyme de “Derrick Rose Night” à Chicago. Le plus jeune MVP de l’histoire de la NBA sera honoré par la franchise de sa ville natale, et D-Rose sera dans la salle – tout comme son ancien coach Tom Thibodeau (désormais aux Knicks) – pour assister à cet hommage qui promet d’être très émouvant.

Néanmoins, comme l’indique l’insider de Chicago K.C. Johnson, cette belle soirée ne sera pas synonyme de retrait de maillot. Ce sera une soirée qui ressemblera sans doute à celle qui fut réservée à Joakim Noah en octobre 2021. Avec une video tribute, une standing ovation, et tout le reste. Pour la petite histoire, c’était déjà lors d’un Bulls – Knicks avec Thibodeau en face.

Bulls confirm what was speculated since he announced retirement because it’s Tom Thibodeau’s only trip to Chicago

This is celebration of Rose. As for jersey retirement, nobody wears No. 1 anymore so it’s unofficially retired. But as far as official, source: still being discussed https://t.co/7MVFirmOZa

— K.C. Johnson (@KCJHoop) October 11, 2024

Derrick Rose sera célébré comme il se doit, mais aura-t-il droit un jour à l’hommage ultime avec un maillot du numéro #1 qui monte au plafond du United Center ? Pour l’instant, rien n’a été confirmé à ce niveau-là. “C’est toujours en discussion” si l’on en croit K.C. Johnson.

Dans l’histoire des Bulls, seulement quatre joueurs ayant porté les couleurs de Chicago ont eu l’honneur de voir leur maillot être retiré : Michael Jordan, Scottie Pippen, Bob Love et Jerry Sloan. Quatre joueurs, c’est pas beaucoup, et ça montre que la barre est assez élevée pour espérer être immortalisé au United Center.

Avec un titre de MVP, trois sélections All-Star, une nomination All-NBA et un titre de Rookie de l’Année, Derrick Rose a cartonné en début de carrière avec les Bulls, emmenant ces derniers jusqu’en finale de Conférence Est en 2011. Malheureusement, on connaît la suite : grosse blessure au genou, tensions avec la franchise, puis transfert aux Knicks en 2016.

Here’s 60 seconds of Derrick Rose jumping out the gym.

Special. 🌹 pic.twitter.com/LOCF5R5u6g

— Timeless Sports (@timelesssports_) June 22, 2023

L’histoire de Derrick Rose avec les Bulls restera pour toujours complexe, faite de hauts et de bas. Mais si vous voulez notre avis, le #1 mérite d’être tout en haut du United Center, aux côtés du #23, du #33, du #10 et du #4.

__________

Sources texte : Bulls / K.C. Johnson

À lire également :