Sélectionné par les Sixers en 16e position de la Draft NBA 2024, Jared McCain est arrivé en NBA avec l’étiquette d’influenceur / basketteur. Mais en cette préparation d’avant-saison, l’ancien de Duke brille plus sur les parquets que sur les réseaux sociaux.

“Notre meilleur joueur depuis le début du camp d’entraînement, c’est probablement Jared McCain.”

Il y a une semaine, quelques jours après le début du training camp, l’arrière rookie des Sixers a reçu les louanges de Joel Embiid himself. Le MVP 2023 a été impressionné par sa combativité, sa ténacité, son énergie et sa capacité à rentrer des shoots. Et outre son talent sur les parquet, Joel kiffe aussi sa personnalité. Bref, Jared McCain a tout de suite marqué des points.

Depuis ? McCain continue de s’illustrer si l’on en croit les insiders des Sixers. Le journaliste de The Athletic Tony Jones indique notamment que Jared séduit à travers son agressivité offensive mais aussi la maturité démontrée dans son jeu. Le coach Nick Nurse, lui, a avant tout été emballé par son intensité.

“La meilleure des choses, c’est qu’il joue dur, il est très engagé des deux côtés du terrain, mais il apporte une menace à 3-points, il dégaine vite et tout ça, donc c’est très important.” – Nick Nurse

Jared McCain is reportedly turning heads at the Sixers’ training camp, per @Tjonesonthenba

“The rookie out of Duke has been the talk of training camp and the preseason so far. Multiple team sources indicate McCain has played extremely well in camp, especially on offense. He’s… pic.twitter.com/HX8KwA7bGt

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 11, 2024

Même si c’était la faible équipe des New Zealand Breakers en face, le rookie a montré un aperçu de son potentiel en pré-saison avec une première performance à 15 points (4/9 à 3-points), 7 rebonds et 3 passes en 28 minutes (plus gros temps de jeu et meilleur scoreur de son équipe). Il tentera de confirmer ce soir dans le match face aux Wolves, qui devrait coïncider avec les grands débuts de Paul George à Philadelphie.

Au moment de faire son profil en amont de la Draft NBA 2024, on avait souligné ses talents de shotmaker – notamment à 3-points – ainsi que son QI basket et l’énergie qu’il déploie des deux côtés du terrain. C’est typiquement ce qu’il a montré chez les Sixers jusqu’à présent, et c’est forcément bon signe pour la suite. On avait aussi pu l’observer lors de la Summer League cet été, globalement encourageante malgré des hauts et des bas.

L’avenir nous dira si Jared McCain arrive à intégrer durablement la rotation des Sixers en tant que rookie, ce qui n’est pas gagné au vu des grosses ambitions de Philly cette année. Mais sans aucun doute, il a les moyens pour rapidement faire décoller sa carrière NBA.

Source texte : The Athletic

At Duke, Jared McCain showed he could positively impact the game with his POA defense and with his scoring, especially from 3, without needing high usage

Speeding up his release like he has will only make him a deadlier complement to the Sixers’ big 3 pic.twitter.com/zIYWJ6WGvZ https://t.co/Uh6a4ftlKZ

— Point Made Basketball (@pointmadebball) October 11, 2024