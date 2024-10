Les Lakers tapent les Wolves grâce à un Anthony Davis impérial (110-103)

Ambiance festive à Los Angeles, au coeur d’une crypto.com arena plutôt impatiente tant pour voir ses soldats revenir enfin sur le parquet pour la saison régulière NBA, tant pour célébrer la mémoire de Jerry West, à la mi-temps, et tant pour voir LeBron James et Bronny James en match officiel. L’adversaire du soir ? Les Wolves, version Julius Randle, version Donte DiVincenzo. Le résultat ? Victoire des Lakers, grâce à un grand Anthony Davis (35 points, 16 rebonds, 4 passes, 1 interception, 3 contres à 11/23 au tir)

L’entame est assez classique pour un coup d’envoi de saison : maladresse côté Lakers, plusieurs ballons perdus côté Wolves. On prend ses marques, mais on y va franchement, et c’est ce qui marque le début de rencontre : deux équipes en rodage, mais deux équipes qui se rentrent dans le lard. Notamment LeBron, puisque visiblement le bonhomme a rempli sa gourde dans la fontaine de jouvence. La seule exception à tout ça se nomme Rui Hachimura : monsieur est très chaud, très vite.

C’est en deuxième quart-temps que la rencontre va connaître son premier basculement. Les Lakers claquent un 15-0 sec comme un paquet de Tuc nature tout fraîchement ouvert, et Anthony Edward se retrouve particulièrement esseulé pour apporter la réponse des Wolves. Le leader de Minneapolis tente de sonner un peu ses coéquipiers pour les concerner, mais l’écart est creusé. Avec une adresse à 3-points pourtant cataclysmique de la part des locaux.

À noter les beaux tirs pris par Dalton Knecht, le rookie n’a pas eu froid aux yeux en pré-saison et il poursuit sur la même lignée. On va surveiller ça de près, car c’est prometteur. L’association avec Jaxson Hayes est d’ailleurs validée par la rédaction.

Et les nouveaux joueurs des Wolves, comment ça se passe ? Julius Randle discret en attaque, très visible en défense puisqu’il est la cible favorite des Lakers à cause de ses efforts très moyens dans ce secteur de jeu. Une sale première, attention quand même. Pour sa part, Donte DiVincenzo est très imprécis au tir. Mitigé en somme.

Progressivement, les Wolves font leur retard mais les Lakers ne veulent pas sortir du bon wagon, une victoire leur permettrait effectivement d’effacer une sale malédiction : celle des matchs en opening night, leur dernière victoire remonte à… 2016. Hélas, Minny revient totalement dans la partie à l’aube du dernier quart, à la faveur d’un jeu collectif retrouvé, notamment avec Rudy Gobert comme tour de contrôle. Los Angeles s’offre de l’air via LeBron James et Jaxson Hayes. Money time chaud à venir, le premier de la saison ? Non.

Non, parce qu’Anthony Davis est chaud comme la braise. Le pivot des Lakers passe en mode démolition, et va terminer son premier match de la saison avec 35 points, 16 rebonds, 4 passes, 1 interception, 3 contres à 11/23 au tir. Performance de très haut niveau, plus haut total de points lors d’une opening night des Lakers depuis Kobe Bryant en 2007 (45 points). tandis qu’Anthony Edwards a lui aussi guidé les Wolves avec 26 points, 6 rebonds, 3 passes à 10/24 au tir. Des Loups qui n’ont pas été assez réguliers collectivement pour s’imposer.

Prochain rendez-vous des deux équipes : jeudi à 4h, chez les Kings pour les Wolves, et samedi à 4h, à la maison contre les Suns, pour les Lakers.