Non content d’écrire l’histoire de la NBA en partageant le terrain avec son fils cette nuit, LeBron James a écrit une deuxième fois son nom dans les bouquins de la Grande Ligue. Le King est en effet devenu le joueur à avoir raté le plus grand nombre de tirs dans l’histoire de la NBA.

C’est une nouvelle ligne à ajouter au CV de LeBron James mais, celle-ci, il ne l’écrira sans doute pas en grand. Meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, et désormais co-détenteur du record de saisons disputées dans la Grande Ligue (22), LeBron James est un monstre de longévité. Cela permet d’aller chercher de beaux records, et d’autres un peu moins beaux. Comme celui du nombre de shoots manqués en carrière par exemple. Il ne manquait que 5 tirs à LeBron pour rattraper le regretté Kobe Bryant. Le King a raté son sixième tir de la soirée en début de seconde mi-temps face aux Wolves. Le voilà donc détenteur d’un nouveau record.

With his 6th miss tonight, LeBron James has officially passed Kobe Bryant for the most field goals missed in NBA history.

James (14,841) trails only Kareem Abdul-Jabbar (15,837) for most field goals made in NBA history, needing 996 to catch Cap. pic.twitter.com/R8u0HcT7sU

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 23, 2024

LeBron James has passed Kobe Bryant for the most missed field goals in NBA history.

Strangely enough, historic miss No. 14,882 comes on a transition layup, probably the safest bet among all LeBron shots.

— Sam Quinn (@SamQuinnCBS) October 23, 2024

Vu ses stats au scoring et son impact pendant tant d’années, cela fait sens de voir LeBron prendre également la couronne dans cette catégorie statistique. Vu son nombre de points en carrière, on mettra volontiers cette stat au second plan, d’autant que le King pourrait encore effrayer les défenses pendant deux ou trois saisons si on en croit Shams Charania. De quoi lui permettre notamment d’aller chercher le record de paniers inscrits en carrière. Un bien qui appartient encore à Kareem Abdul-Jabbar au moment d’écrire ces lignes.

Source texte : Basket Reference / CBS Sport