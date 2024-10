Pour la première fois depuis 2016, les Lakers débutent leur saison par une victoire !

Victorieux des Minnesota Timberwolves cette nuit, les Los Angeles Lakers ont mis fin à leur mauvaise série : cela faisait huit ans que les Purple and Gold n’avaient pas gagné le premier match de la saison.

Les Los Angeles Lakers et l’opening night, on commençait à ne plus y croire mais les Angelinos ont gagné cette nuit, avec un Anthony Davis des très grands jours. Demain, L.A. va donc se réveiller avec un bilan de 1-0. Une stat qui paraît anodine pour beaucoup mais pour les Purple and Gold c’est un vrai soulagement. Il faut remonter au 27 octobre 2016 pour voir les Lakers gagner le premier match de leur saison, soit 7 défaites de suite en opening night pour L.A. Petit exemple : LeBron n’avait jamais gagné avec les Lakers pour son début de saison.

La dernière victoire des Californiens en ouverture de saison remontait au 27 octobre 2016, lorsque des Lakers menés par D’Angelo Russell (et oui), Jordan Clarkson et Julius Randle (qui ironie de la situation jouait avec les Wolves cette nuit) prenaient le meilleur sur les Rockets d’un James Harden en 34 points et 17 passes. Rien que cette phrase suffit pour expliquer que cela fait une éternité donc.

J.J. Redick commence ainsi son mandat de la meilleure des manières. Les Lakers ont été solides sur cette première, même s’il reste évidemment beaucoup de boulot pour espérer se mêler aux premières places dans la très compétitive Conférence Ouest. Les Angelinos ont au moins fait le plein de confiance cette nuit avant d’enchainer avec la réception de leurs rivaux Suns, ce sera dans la nuit de vendredi à samedi, toujours à la Crypto.com Arena.