Highlights : Anthony Davis taille XXL face aux Wolves (36 points, 16 rebonds, 3 contres)

Les Lakers avaient besoin d’un leader offensif cette nuit, et cet homme s’est nommé Anthony Davis. Le pivot des Lakers a écrabouillé les Wolves avec 36 points, 16 rebonds, 4 passes, 3 contres et 1 interception, à 11/23 au tir et 13/15 aux lancers. Match de patron !

Le plus haut total de points pour un premier match des Lakers en saison régulière depuis 2007 et les 45 unités de Kobe Bryant. Anthony Davis a passé un premier message à la concurrence cette nuit : s’il reste en forme, il va être des plus chiants à affronter. Dans la peinture, notamment sur la tronche de Naz Reid, il s’est amusé.

On lui reconnaît surtout sa deuxième mi-temps, où il a pris véritablement la gonfle à la faveur d’un passage de LeBron James sur le banc. Pari réussi, les Wolves n’ont pu que provoquer des fautes et lui donner des lancers pour tenter de mettre un peu le bazar dans son jeu. Anthony Davis commence la saison à la perfection, et les Lakers auront bien besoin de lui pour continuer à gagner. Aussi pour espérer quelque chose de sympathique dans quelques mois. Encourageant et kiffant à regarder, on valide !

