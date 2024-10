Ça n’a pas forcément été le match qu’on attendait, mais dans les points positifs pour les fans français des Knicks il y aura au moins ceci : le Français Pacôme Dadiet a eu droit à son petit temps de jeu. Plutôt de bonne augure tout ça !

Difficile collectivement, mais probablement très fort émotionnellement.

Voilà comment Pacôme Dadiet à pu/du ressentir cette première soirée en carrière.

Une raclée reçue par des Celtics en feu à domicile, mais très vite une chance de se montrer, au relais de titulaires qui en bavaient. Les stats resteront anecdotiques (3 points et 1 rebond en 13 minutes), mais le fait de fouler un parquet NBA, avec les Knicks et à Boston un soir de remise de bague, reste un accomplissement, et le fait de le faire dès le premier match est un bon signe pour le n°25 de la Draft 2024.

L’ancien joueur de Ulm a réussi ce soir à être en jambes malgré un match au rythme étrange, entre des Celtics qui canardaient et des Knicks qui cherchaient simplement à respirer. Quelque part entre le délicieux Miles McBride et l’immonde Jericho Sims en sortie de banc, Pacôme a offert une prestation loin d’être indigeste, avec un panier du parking en cadeau de bienvenue et, surtout, on se répète, la promesse de nouvelles possibilités en ce début de saison dans une rotation de New York (comme souvent) assez réduite.

First NBA points for Pacome Dadiet pic.twitter.com/qMTYP7Hzom

— Teg🚨 (@IQfor3) October 23, 2024

Premier match et premiers pas en NBA, avec les Knicks, dans un TD Garden qui fait la fête très fort. On va vite oublier le score et se dire que, dans tous les cas, ce genre de baptême ne s’oubliera pas, un baptême pacôme les autres, promis c’est la dernière fois.