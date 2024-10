Rudy Gobert prolonge avec les Wolves pour 110 millions sur 3 ans !

Quoi de mieux, à dix minutes du premier match de la saison, d’apprendre que l’on prolonge son contrat pour trois années et un beau paquet de dollars ? C’est ce qui vient d’arriver à Rudy Gobert, puisque Shams Charania (ESPN) vient d’annoncer que le pivot tricolore renonçait à son année 2025-26 en player option pour un deal de 110 millions sur 3 ans.

3 ans de plus garantis en NBA, 110 millions de dollars assurés dans la popoche et un beau geste collectif au niveau financier en assurant de la flexibilité aux Wolves l’an prochain. Rudy Gobert commence bien la saison, en pensant à tout le monde et surtout à gagner avec son équipe. L’information vient de Shams Charania, pas émoustillé pour un sou par la nouvelle saison qui commence. Breaking ? Allez, breaking.

Oh wow !! Au giga buzzer !!

Le match démarre dans 10 minutes et les Wolves et Rudy Gobert ont acté une prolongation de 3 ans pour 110 millions de dollars !! https://t.co/rdHCVfDAPH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

Quelques détails concernant ce contrat pour le quadruple DPOY : on parle donc d’un deal de 110 millions sur 3 ans, qui commencera la saison prochaine. Il contient un trade kicker, qui indique que les Wolves devront payer un bonus en cas de transfert de Rudy durant son contrat. Ce nouveau montant efface donc la dernière année du contrat actuel de la Gob’, qui renonce donc aux 46,6 millions de dollars de sa player option. De quoi donner pas mal de marge aux Wolves l’an prochain, peut-être pour attirer un gros poisson et enfin ramener un titre à Minnesota dans un an ?

Source : Shams Charania