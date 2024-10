Les Celtics ont reçu leur bague de champions NBA 2024 !

C’est la tradition, chaque année, à l’orée du premier match de la saison : l’équipe championne NBA en juin reçoit sa bague devant son public, pour la fame et pour lancer sa quête de back-to-back. Et quand c’est le 18è titre de l’histoire de la franchise, les images n’en sont que plus belles…

Quelques minutes avant le premier match de la saison entre les Celtics et les Knicks, le public de Boston a donc pu assister à la traditionnelle remise de bague, toujours un bon moment de cohésion et de flex pour les joueurs. En parlant de flex Jayson Tatum a pu lâcher le teaser de la soirée, alors que Kristaps Porzingis était sapé comme jamais et que Joe Mazzulla a témoigné de son amour pour le logo des Celtics, n’en déplaise à Kyrie Irving. On vous file quelques images de cet apéro géant !

Le troll de la prod à Boston 💀

Classement des franchises NBA avec le plus de titres, ils ont ajouté l’astérisque « Titre de Disney World » pour la bague de 2020 des Lakers 😭 pic.twitter.com/LvdFOHUan8

« Les chiffres ne mentent pas, vous avez devant vous une des meilleures équipes de toute l’histoire de la NBA. »

Wyc Grousbeck, le proprio des Celtics.

La bague officielle des Celtics, champions NBA 2024 ! 🤩💍🍀 pic.twitter.com/LPzZsSpI5x

Ovation du public du TD Garden pour Brad Stevens, évidemment !

Joe Mazzulla qui embrasse le parquet du TD Garden en recevant sa bague ! pic.twitter.com/sZdZ1CeOfq

Tous les détails concernant la bague de champion des Celtics 2024 💍🍀 pic.twitter.com/jvB76bcLPv

Jayson Tatum reçoit sa bague ! pic.twitter.com/08wUKFETp0

Jayson Tatum a posé un très long silence avant de lâcher au micro…

« On remet ça »

Le public a explosé, le back to back est dans le viseur.

Nan mais la TAILLE de la bague pic.twitter.com/3dVVHMkCzV

« Profitons de ce moment tous ensemble, et je peux désormais dire aux meilleurs fans de la planète…

… on remet ça » pic.twitter.com/hdHTRHL56w

La 18ème bannière de l’histoire des Celtics, désormais au plafond ! pic.twitter.com/VyMKVJ7Xlu

